https://1prime.ru/20250827/anomalija-861298443.html

Аномалии цветового зрения вошли в список противопоказаний к управлению авто

Аномалии цветового зрения вошли в список противопоказаний к управлению авто - 27.08.2025, ПРАЙМ

Аномалии цветового зрения вошли в список противопоказаний к управлению авто

Различные аномалии цветового зрения, в том числе нарушения восприятия красного, желтого и зеленого цветов, вошли в перечень противопоказаний к управлению... | 27.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-27T03:02+0300

2025-08-27T03:02+0300

2025-08-27T03:02+0300

бизнес

экономика

россия

мкб

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861298443.jpg?1756252964

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Различные аномалии цветового зрения, в том числе нарушения восприятия красного, желтого и зеленого цветов, вошли в перечень противопоказаний к управлению автомобилем в России, следует из документа правительства, с которым ознакомилось РИА Новости. Список медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством был дополнен, обновленный перечень начнет действовать с 1 сентября. Заболевания в этом документе указаны в соответствии с действующей международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, это 10-й пересмотр классификации (МКБ-10). Изменения коснулись нескольких разделов, в том числе и болезней глаза. В предыдущем перечне, действовавшем с 2014 года, были указаны только два таких противопоказания: слепота обоих глаз и одна из аномалий цветового зрения - ахроматопсия. Это генетическое заболевание, при котором человек видит мир только в оттенках серого, не различая цвета. Теперь же в перечень включены не только ахроматопсия, но и другие аномалии цветового зрения. Согласно МКБ-10, это и приобретенная недостаточность цветового зрения, и цветовая слепота, и различные формы дальтонизма. Это дейтераномалия и дейтеранопия - нарушения, при которых у человека есть трудности с восприятием зеленого цвета и его оттенков, протаномалия и протанопия, вызывающие трудности с восприятием красного цвета, а также тританомалия и тританопия – нарушения восприятия синего и желтого цветов. Кроме того, в перечень противопоказаний вошли общие расстройства психологического развития. По международной классификации этот раздел включает в том числе детский аутизм и атипичный аутизм, синдром Ретта, синдром Аспергера, синдром Геллера. Большая часть перечисленных в этом разделе МКБ расстройств встречается в детском возрасте.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, мкб