"Атом" прорабатывает возможность выпуска электромобилей в других странах

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Производитель российских электромобилей "Атом" прорабатывает возможность выпускать свои машины в других странах, проекты находятся на стадии обсуждения, сообщил РИА Новости директор по бренду, маркетингу и связям с общественностью в "Атоме" Никита Березовский. "На данный момент мы прорабатываем несколько экспортных проектов, которые находятся на стадии обсуждения между правительствами и заинтересованными бизнес-структурами", - рассказал Березовский. "Атом" — не просто электромобиль, а полноценный гаджет на колесах с собственной операционной системой, что значительно увеличивает его конкурентоспособность на рынке. К тому же мы видим, что электромобили становятся все более популярными в мире. Их продажи растут с каждым годом, и многие страны активно развивают инфраструктуру для их поддержки. Это создает уникальные возможности для международного сотрудничества", - подчеркнул он. Президент России Владимир Путин в октябре 2023 года сообщал, что изучается возможность выпуска в Узбекистане российского электромобиля "Атом". Проект российского электромобиля реализует АО "Кама". В конце 2024 года компания впервые представила предсерийный прототип "Атома". Ранее компания сообщала, что в 2025 году начнет работу специализированный сервисный центр для предсерийных электромобилей "Атом". На его базе будет проводиться отработка технологий обслуживания через многократную разборку и сборку электромобилей, для последующей подготовки технических специалистов сервисных партнеров к началу продаж. Сообщалось, что старт серийного производства электромобиля "Атом" запланирован на вторую половину 2025 года.

2025

