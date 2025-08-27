https://1prime.ru/20250827/atom-861298145.html

"Атом" полностью готов к массовому выпуску электромобилей

"Атом" полностью готов к массовому выпуску электромобилей - 27.08.2025, ПРАЙМ

"Атом" полностью готов к массовому выпуску электромобилей

Производитель электромобиля "Атом" полностью готов к его массовому выпуску, компания сохраняет сроки запуска производства машин - оно начнется до конца 2025... | 27.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-27T02:35+0300

2025-08-27T02:35+0300

2025-08-27T02:35+0300

бизнес

москва

санкт-петербург

новосибирск

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861298145.jpg?1756251332

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Производитель электромобиля "Атом" полностью готов к его массовому выпуску, компания сохраняет сроки запуска производства машин - оно начнется до конца 2025 года, сообщил РИА Новости директор по бренду, маркетингу и связям с общественностью в "Атоме" Никита Березовский. "В июне 2024 года завершено основное оснащение производственных линий. Подготовлены все ключевые участки - сварка, окраска и сборка, проведен контроль качества. Производство полностью готово к массовому запуску. В рамках подготовки выполнены закупка, проектирование, монтаж и наладка оборудования, а также внедрены системы управления производством и логистикой... Старт серийного производства запланирован до конца текущего года", - сообщил Березовский. В рамках подготовки было организовано производство автомобилей серии VC (Vehicle Check) на выделенном участке. В настоящее время внутренние команды работают с предсерийными машинами: проводят комплексные испытания, отлаживают системы и оценивают готовность производства к масштабированию. Автомобили VC используются для проверки соответствия компонентов, тестирования работоспособности узлов и калибровки. Кроме того, такие машины помогают в подготовке сервисного обслуживания: инженеры отрабатывают диагностику, выявляют возможные дефекты и передают данные на производство для повышения качества будущих серийных автомобилей. Следующий этап - запуск серии Plant Trial (PT). Это финальная проверка производственной цепочки в промышленном режиме, которая подтвердит готовность завода к массовому выпуску. Предзаказ на электромобиль стартовал в августе 2023 года, а уже к 30 сентября было забронировано 36 тысяч электромобилей. К началу 2024 года количество заявок достигло 105 тысяч. География предзаказов составила 222 города. Лидером стала Москва, далее Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Сочи, Самара, Казань, Краснодар, Набережные Челны. Ориентировочная стоимость машины от 3 до 4 миллионов рублей (без учета субсидий). Эксплуатационные расходы электромобилей значительно ниже, чем у машин с двигателями внутреннего сгорания. Владельцы "Атома" смогут рассчитывать на льготы, такие как нулевой транспортный налог, бесплатные парковки, льготный проезд по магистралям и субсидии. "Также сейчас ведется активная работа с комиссией Минпромторга, чтобы получить право на промышленную субсидию, которая компенсирует стоимость утилизационного сбора в зависимости от уровня локализации", - подчеркнул Березовский. Проект российского электромобиля реализует АО "Кама". В конце 2024 года компания впервые представила предсерийный прототип "Атома". Ранее компания сообщала, что в 2025 году начнет работу специализированный сервисный центр для предсерийных электромобилей "Атом". На его базе будет проводиться отработка технологий обслуживания через многократную разборку и сборку электромобилей, для последующей подготовки технических специалистов сервисных партнеров к началу продаж. Сообщалось, что старт серийного производства электромобиля "Атом" запланирован на вторую половину 2025 года.

москва

санкт-петербург

новосибирск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва, санкт-петербург, новосибирск, минпромторг