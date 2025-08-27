https://1prime.ru/20250827/atom-861298935.html
"Атом" усилил информбезопасность после кибератаки на "Аэрофлот"
"Атом" усилил информбезопасность после кибератаки на "Аэрофлот" - 27.08.2025, ПРАЙМ
"Атом" усилил информбезопасность после кибератаки на "Аэрофлот"
Производитель электромобиля "Атом" усилил безопасность информационных систем на фоне кибератаки на "Аэрофлот", сообщил РИА Новости директор по бренду,... | 27.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Производитель электромобиля "Атом" усилил безопасность информационных систем на фоне кибератаки на "Аэрофлот", сообщил РИА Новости директор по бренду, маркетингу и связям с общественностью в "Атоме" Никита Березовский.
Сбой в работе информационных систем "Аэрофлота" произошел 28 июля, были перебои в работе сервисов, массовые отмены и переносы рейсов. Генпрокуратура РФ назвала причиной сбоя хакерскую атаку, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Роскомнадзор сообщал, что утечки личных данных пассажиров "Аэрофлота" не выявлено.
"С самого начала проекта мы серьезно подходим к информационной безопасности, используем лучшие практики и разрабатываем уникальные подходы к решению задач. Мы внимательно отнеслись к произошедшему инциденту и усилили проекты автоматизации ИБ, корпоративных ИТ-систем и политик. Мы всегда следуем самым современным стандартам и не используем устаревшие системы", - ответил Березовский на вопрос о планах компании об усилении информбезопасности после взлома "Аэрофлота".
Проект российского электромобиля реализует АО "Кама". В конце 2024 года компания впервые представила предсерийный прототип "Атома". Ранее компания сообщала, что в 2025 году начнет работу специализированный сервисный центр для предсерийных электромобилей "Атом". На его базе будет проводиться отработка технологий обслуживания через многократную разборку и сборку электромобилей, для последующей подготовки технических специалистов сервисных партнеров к началу продаж. Сообщалось, что старт серийного производства электромобиля "Атом" запланирован на вторую половину 2025 года.
технологии, бизнес, рф, аэрофлот, роскомнадзор
Технологии, Бизнес, РФ, Аэрофлот, Роскомнадзор
