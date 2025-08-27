Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Атом" усилил информбезопасность после кибератаки на "Аэрофлот" - 27.08.2025
"Атом" усилил информбезопасность после кибератаки на "Аэрофлот"
"Атом" усилил информбезопасность после кибератаки на "Аэрофлот" - 27.08.2025, ПРАЙМ
"Атом" усилил информбезопасность после кибератаки на "Аэрофлот"
Производитель электромобиля "Атом" усилил безопасность информационных систем на фоне кибератаки на "Аэрофлот", сообщил РИА Новости директор по бренду,... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T03:47+0300
2025-08-27T03:47+0300
технологии
бизнес
рф
аэрофлот
роскомнадзор
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Производитель электромобиля "Атом" усилил безопасность информационных систем на фоне кибератаки на "Аэрофлот", сообщил РИА Новости директор по бренду, маркетингу и связям с общественностью в "Атоме" Никита Березовский. Сбой в работе информационных систем "Аэрофлота" произошел 28 июля, были перебои в работе сервисов, массовые отмены и переносы рейсов. Генпрокуратура РФ назвала причиной сбоя хакерскую атаку, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Роскомнадзор сообщал, что утечки личных данных пассажиров "Аэрофлота" не выявлено. "С самого начала проекта мы серьезно подходим к информационной безопасности, используем лучшие практики и разрабатываем уникальные подходы к решению задач. Мы внимательно отнеслись к произошедшему инциденту и усилили проекты автоматизации ИБ, корпоративных ИТ-систем и политик. Мы всегда следуем самым современным стандартам и не используем устаревшие системы", - ответил Березовский на вопрос о планах компании об усилении информбезопасности после взлома "Аэрофлота". Проект российского электромобиля реализует АО "Кама". В конце 2024 года компания впервые представила предсерийный прототип "Атома". Ранее компания сообщала, что в 2025 году начнет работу специализированный сервисный центр для предсерийных электромобилей "Атом". На его базе будет проводиться отработка технологий обслуживания через многократную разборку и сборку электромобилей, для последующей подготовки технических специалистов сервисных партнеров к началу продаж. Сообщалось, что старт серийного производства электромобиля "Атом" запланирован на вторую половину 2025 года.
рф
технологии, бизнес, рф, аэрофлот, роскомнадзор
Технологии, Бизнес, РФ, Аэрофлот, Роскомнадзор
"Атом" усилил информбезопасность после кибератаки на "Аэрофлот"

"Атом" усилил информбезопасность на фоне кибератаки на "Аэрофлот"

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Производитель электромобиля "Атом" усилил безопасность информационных систем на фоне кибератаки на "Аэрофлот", сообщил РИА Новости директор по бренду, маркетингу и связям с общественностью в "Атоме" Никита Березовский.
Сбой в работе информационных систем "Аэрофлота" произошел 28 июля, были перебои в работе сервисов, массовые отмены и переносы рейсов. Генпрокуратура РФ назвала причиной сбоя хакерскую атаку, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Роскомнадзор сообщал, что утечки личных данных пассажиров "Аэрофлота" не выявлено.
"С самого начала проекта мы серьезно подходим к информационной безопасности, используем лучшие практики и разрабатываем уникальные подходы к решению задач. Мы внимательно отнеслись к произошедшему инциденту и усилили проекты автоматизации ИБ, корпоративных ИТ-систем и политик. Мы всегда следуем самым современным стандартам и не используем устаревшие системы", - ответил Березовский на вопрос о планах компании об усилении информбезопасности после взлома "Аэрофлота".
Проект российского электромобиля реализует АО "Кама". В конце 2024 года компания впервые представила предсерийный прототип "Атома". Ранее компания сообщала, что в 2025 году начнет работу специализированный сервисный центр для предсерийных электромобилей "Атом". На его базе будет проводиться отработка технологий обслуживания через многократную разборку и сборку электромобилей, для последующей подготовки технических специалистов сервисных партнеров к началу продаж. Сообщалось, что старт серийного производства электромобиля "Атом" запланирован на вторую половину 2025 года.
 
Заголовок открываемого материала