"Атом" усилил информбезопасность после кибератаки на "Аэрофлот"

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Производитель электромобиля "Атом" усилил безопасность информационных систем на фоне кибератаки на "Аэрофлот", сообщил РИА Новости директор по бренду, маркетингу и связям с общественностью в "Атоме" Никита Березовский. Сбой в работе информационных систем "Аэрофлота" произошел 28 июля, были перебои в работе сервисов, массовые отмены и переносы рейсов. Генпрокуратура РФ назвала причиной сбоя хакерскую атаку, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Роскомнадзор сообщал, что утечки личных данных пассажиров "Аэрофлота" не выявлено. "С самого начала проекта мы серьезно подходим к информационной безопасности, используем лучшие практики и разрабатываем уникальные подходы к решению задач. Мы внимательно отнеслись к произошедшему инциденту и усилили проекты автоматизации ИБ, корпоративных ИТ-систем и политик. Мы всегда следуем самым современным стандартам и не используем устаревшие системы", - ответил Березовский на вопрос о планах компании об усилении информбезопасности после взлома "Аэрофлота". Проект российского электромобиля реализует АО "Кама". В конце 2024 года компания впервые представила предсерийный прототип "Атома". Ранее компания сообщала, что в 2025 году начнет работу специализированный сервисный центр для предсерийных электромобилей "Атом". На его базе будет проводиться отработка технологий обслуживания через многократную разборку и сборку электромобилей, для последующей подготовки технических специалистов сервисных партнеров к началу продаж. Сообщалось, что старт серийного производства электромобиля "Атом" запланирован на вторую половину 2025 года.

