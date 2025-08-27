Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20250827/atom-861300733.html
2025-08-27T06:06+0300
2025-08-27T06:06+0300
бизнес, китай, росатом
Бизнес, КИТАЙ, Росатом
06:06 27.08.2025
 
"Атом" планирует наращивать уровень локализации электромобиля

Березовский: разработчики "Атома" планируют наращивать уровень локализации машины

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Разработчики электромобиля "Атом" планируют наращивать уровень локализации машины, сейчас малая часть деталей импортируется из-за рубежа, сообщил РИА Новости директор по бренду, маркетингу и связям с общественностью в "Атоме" Никита Березовский.
"Колесные диски, шины, стекла, пластик — все российского производства. Из импортного — малая электроника, например, дисплей дополненной реальности или планшет в руле. У этого есть объективные причины — чипы, которые производятся в ограниченном количестве стран. В будущем мы планируем налаживать связи с российскими производителями малой электроники. Есть компании "Элемент" и "Итэлма", которые развивают соответствующие производства", - рассказал Березовский.
"Разработка "Атома" — полностью наша работа, от идеи до серийного продукта. У нас действительно есть команда и лаборатория в Китае, где мы совместно отрабатываем отдельные технологические решения. Кроме того, активно сотрудничаем с "Росатомом". Но ключевое здесь то, что сам автомобиль создается нами, а иностранные партнеры лишь помогают совершенствовать отдельные технологии", - ответил Березовский на вопрос о странах, которые привлечены к созданию машины.
Разработчик в начале июля 2025 года сообщал, что уровень локализации электромобиля "Атом" на старте производства составит 65-70%. В мае 2024 года производитель отмечал, что привлекает китайских партнеров к сотрудничеству по работе над проектом. В октябре 2023 года "Росатом" рассказывал, что планирует подключить белорусских партнеров к реализации проекта.
Проект российского электромобиля реализует АО "Кама". В конце 2024 года компания впервые представила предсерийный прототип "Атома". Ранее компания сообщала, что в 2025 году начнет работу специализированный сервисный центр для предсерийных электромобилей "Атом". На его базе будет проводиться отработка технологий обслуживания через многократную разборку и сборку электромобилей, для последующей подготовки технических специалистов сервисных партнеров к началу продаж.
Сообщалось, что старт серийного производства электромобиля "Атом" запланирован на вторую половину 2025 года.
 
