https://1prime.ru/20250827/atom-861301257.html

"Атом" планирует обновлять ПО в электромобилях через интернет

"Атом" планирует обновлять ПО в электромобилях через интернет - 27.08.2025, ПРАЙМ

"Атом" планирует обновлять ПО в электромобилях через интернет

Производитель "Атома" планирует реализовать в этих российских электромобилях технологию обновления программного обеспечения через интернет "по воздуху"... | 27.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-27T06:49+0300

2025-08-27T06:49+0300

2025-08-27T06:49+0300

технологии

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861301257.jpg?1756266557

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Производитель "Атома" планирует реализовать в этих российских электромобилях технологию обновления программного обеспечения через интернет "по воздуху" (Over-the-Air, ОТА), рассказал РИА Новости директор по бренду, маркетингу и связям с общественностью компании Никита Березовский. "Мы планируем постоянное обновление функционала "Атома" по воздуху. Из направлений, над которыми сейчас идет работа: персональный цифровой ассистент с нативным голосовым управлением, контекстными подсказками и помощью в планировании поездок, интеллектуальное расписание подготовки электромобиля, синхронизированное с календарем пользователя. То есть электромобиль синхронизируется с вашим календарем и заранее готовится к поездке", - сообщил Березовский. Также прорабатывается возможность ОТА-обновлений для расширенного функционала AR-навигатора с интеллектуальными маршрутами, учитывающими пробки, зарядные станции и события из календаря, а также для системы активной безопасности ADAS с AI-анализом дорожной ситуации, улучшенным распознаванием препятствий, пешеходов и других автомобилей, и умной диагностики с предиктивным анализом поломок и заблаговременными уведомлениями о необходимости сервисного обслуживания, ТО или замены расходников, добавил он. Обновление по воздуху - это как обновление операционной системы на смартфоне, но для автомобиля. Раньше чтобы обновить ПО (например, улучшить работу навигации или климат-контроля), владельцу нужно было ехать в автосервис, где автомобиль вручную подключали к компьютеру. С технологией OTA этого можно больше не делать - производитель автомобиля присылает обновления через интернет "по воздуху", пояснили в пресс-службе производителя. "Владелец нажимает "Установить" на экране в машине (часто ночью, когда она не нужна), и утром автомобиль уже с новыми функциями или исправленными ошибками. Проще говоря, это обновление программного обеспечения машины без проводов и без визита в сервис", - добавили там. Проект российского электромобиля реализует АО "Кама", впервые предсерийный прототип "Атома" был представлен в 2024 году, а старт серийного производства запланирован на вторую половину 2025 года. Операционный директор по продажам "Атома" Максим Бардин в середине августа рассказывал РИА Новости, что общее число предзаказов достигло более 105 тысяч, и на их основе сформирован отгрузочный график, включающий в себя уже свыше 5000 электромобилей. Данный график отгрузок, по словам Бардина, ляжет основу производственного плана, а затем и плана продаж.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес