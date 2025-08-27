"Атом" планирует обновлять ПО в электромобилях через интернет

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
технологии
бизнес
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Производитель "Атома" планирует реализовать в этих российских электромобилях технологию обновления программного обеспечения через интернет "по воздуху" (Over-the-Air, ОТА), рассказал РИА Новости директор по бренду, маркетингу и связям с общественностью компании Никита Березовский. "Мы планируем постоянное обновление функционала "Атома" по воздуху. Из направлений, над которыми сейчас идет работа: персональный цифровой ассистент с нативным голосовым управлением, контекстными подсказками и помощью в планировании поездок, интеллектуальное расписание подготовки электромобиля, синхронизированное с календарем пользователя. То есть электромобиль синхронизируется с вашим календарем и заранее готовится к поездке", - сообщил Березовский. Также прорабатывается возможность ОТА-обновлений для расширенного функционала AR-навигатора с интеллектуальными маршрутами, учитывающими пробки, зарядные станции и события из календаря, а также для системы активной безопасности ADAS с AI-анализом дорожной ситуации, улучшенным распознаванием препятствий, пешеходов и других автомобилей, и умной диагностики с предиктивным анализом поломок и заблаговременными уведомлениями о необходимости сервисного обслуживания, ТО или замены расходников, добавил он. Обновление по воздуху - это как обновление операционной системы на смартфоне, но для автомобиля. Раньше чтобы обновить ПО (например, улучшить работу навигации или климат-контроля), владельцу нужно было ехать в автосервис, где автомобиль вручную подключали к компьютеру. С технологией OTA этого можно больше не делать - производитель автомобиля присылает обновления через интернет "по воздуху", пояснили в пресс-службе производителя. "Владелец нажимает "Установить" на экране в машине (часто ночью, когда она не нужна), и утром автомобиль уже с новыми функциями или исправленными ошибками. Проще говоря, это обновление программного обеспечения машины без проводов и без визита в сервис", - добавили там. Проект российского электромобиля реализует АО "Кама", впервые предсерийный прототип "Атома" был представлен в 2024 году, а старт серийного производства запланирован на вторую половину 2025 года. Операционный директор по продажам "Атома" Максим Бардин в середине августа рассказывал РИА Новости, что общее число предзаказов достигло более 105 тысяч, и на их основе сформирован отгрузочный график, включающий в себя уже свыше 5000 электромобилей. Данный график отгрузок, по словам Бардина, ляжет основу производственного плана, а затем и плана продаж.
технологии, бизнес
Технологии, Бизнес
06:49 27.08.2025
 
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Производитель "Атома" планирует реализовать в этих российских электромобилях технологию обновления программного обеспечения через интернет "по воздуху" (Over-the-Air, ОТА), рассказал РИА Новости директор по бренду, маркетингу и связям с общественностью компании Никита Березовский.
"Мы планируем постоянное обновление функционала "Атома" по воздуху. Из направлений, над которыми сейчас идет работа: персональный цифровой ассистент с нативным голосовым управлением, контекстными подсказками и помощью в планировании поездок, интеллектуальное расписание подготовки электромобиля, синхронизированное с календарем пользователя. То есть электромобиль синхронизируется с вашим календарем и заранее готовится к поездке", - сообщил Березовский.
Также прорабатывается возможность ОТА-обновлений для расширенного функционала AR-навигатора с интеллектуальными маршрутами, учитывающими пробки, зарядные станции и события из календаря, а также для системы активной безопасности ADAS с AI-анализом дорожной ситуации, улучшенным распознаванием препятствий, пешеходов и других автомобилей, и умной диагностики с предиктивным анализом поломок и заблаговременными уведомлениями о необходимости сервисного обслуживания, ТО или замены расходников, добавил он.
Обновление по воздуху - это как обновление операционной системы на смартфоне, но для автомобиля. Раньше чтобы обновить ПО (например, улучшить работу навигации или климат-контроля), владельцу нужно было ехать в автосервис, где автомобиль вручную подключали к компьютеру. С технологией OTA этого можно больше не делать - производитель автомобиля присылает обновления через интернет "по воздуху", пояснили в пресс-службе производителя.
"Владелец нажимает "Установить" на экране в машине (часто ночью, когда она не нужна), и утром автомобиль уже с новыми функциями или исправленными ошибками. Проще говоря, это обновление программного обеспечения машины без проводов и без визита в сервис", - добавили там.
Проект российского электромобиля реализует АО "Кама", впервые предсерийный прототип "Атома" был представлен в 2024 году, а старт серийного производства запланирован на вторую половину 2025 года.
Операционный директор по продажам "Атома" Максим Бардин в середине августа рассказывал РИА Новости, что общее число предзаказов достигло более 105 тысяч, и на их основе сформирован отгрузочный график, включающий в себя уже свыше 5000 электромобилей. Данный график отгрузок, по словам Бардина, ляжет основу производственного плана, а затем и плана продаж.
 
