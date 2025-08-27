https://1prime.ru/20250827/atr--861316016.html
Фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно
Фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно - 27.08.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись без единой динамики, при этом китайские и гонконгский индикаторы заметно упали | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T11:39+0300
2025-08-27T11:39+0300
2025-08-27T11:39+0300
экономика
рынок
торги
индексы
китай
австралия
азиатско-тихоокеанский регион
shenzhen composite
hang seng index
kospi
https://cdnn.1prime.ru/img/82803/08/828030878_0:299:4079:2593_1920x0_80_0_0_eadf2618eec47cd44cf825ffcd0c35fd.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись без единой динамики, при этом китайские и гонконгский индикаторы заметно упали после выхода данных о снижении прибыли крупных корпораций страны в текущем году, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 1,76%, до 3 800,35 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 1,91%, до 2 394,27 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,27%, до 25 201,76 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,25%, до 3 187,16 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,28%, до 8 960,5 пункта, японский Nikkei 225 – на 0,3%, до 42 520,27 пункта. Трейдеры обратили внимание на макростатистику из Китая и Австралии. Так, согласно официальным данным, прибыль крупных промышленных предприятий Китая в январе-июле снизилась на 1,7% в годовом выражении. А показатель годовой инфляции (monthly CPI indicator) в Австралии увеличился до 2,8% по итогам июля с 1,9% годовых месяцем ранее, при этом прогноз составлял лишь 2,3%.
https://1prime.ru/20250826/atr--861261825.html
китай
австралия
азиатско-тихоокеанский регион
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82803/08/828030878_112:0:3968:2892_1920x0_80_0_0_3076e08c80a6715b78fc2437a6ef8544.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, индексы, китай, австралия, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, КИТАЙ, АВСТРАЛИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
Фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно
Биржи АТР закрылись в минусе на статданных из Китая и Гонконга
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись без единой динамики, при этом китайские и гонконгский индикаторы заметно упали после выхода данных о снижении прибыли крупных корпораций страны в текущем году, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 1,76%, до 3 800,35 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 1,91%, до 2 394,27 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,27%, до 25 201,76 пункта.
Южнокорейский KOSPI вырос на 0,25%, до 3 187,16 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,28%, до 8 960,5 пункта, японский Nikkei 225 – на 0,3%, до 42 520,27 пункта.
Трейдеры обратили внимание на макростатистику из Китая и Австралии.
Так, согласно официальным данным, прибыль крупных промышленных предприятий Китая в январе-июле снизилась на 1,7% в годовом выражении. А показатель годовой инфляции (monthly CPI indicator) в Австралии увеличился до 2,8% по итогам июля с 1,9% годовых месяцем ранее, при этом прогноз составлял лишь 2,3%.
Фондовые индексы АТР в основном снизились