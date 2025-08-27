Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно - 27.08.2025
Фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись без единой динамики, при этом китайские и гонконгский индикаторы заметно упали | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T11:39+0300
2025-08-27T11:39+0300
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись без единой динамики, при этом китайские и гонконгский индикаторы заметно упали после выхода данных о снижении прибыли крупных корпораций страны в текущем году, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 1,76%, до 3 800,35 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 1,91%, до 2 394,27 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,27%, до 25 201,76 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,25%, до 3 187,16 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 0,28%, до 8 960,5 пункта, японский Nikkei 225 – на 0,3%, до 42 520,27 пункта. Трейдеры обратили внимание на макростатистику из Китая и Австралии. Так, согласно официальным данным, прибыль крупных промышленных предприятий Китая в январе-июле снизилась на 1,7% в годовом выражении. А показатель годовой инфляции (monthly CPI indicator) в Австралии увеличился до 2,8% по итогам июля с 1,9% годовых месяцем ранее, при этом прогноз составлял лишь 2,3%.
© AFP / Toru Yamanaka%Табло Токийской фондовой биржи
© AFP / Toru Yamanaka
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись без единой динамики, при этом китайские и гонконгский индикаторы заметно упали после выхода данных о снижении прибыли крупных корпораций страны в текущем году, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 1,76%, до 3 800,35 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 1,91%, до 2 394,27 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,27%, до 25 201,76 пункта.
Южнокорейский KOSPI вырос на 0,25%, до 3 187,16 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,28%, до 8 960,5 пункта, японский Nikkei 225 – на 0,3%, до 42 520,27 пункта.
Трейдеры обратили внимание на макростатистику из Китая и Австралии.
Так, согласно официальным данным, прибыль крупных промышленных предприятий Китая в январе-июле снизилась на 1,7% в годовом выражении. А показатель годовой инфляции (monthly CPI indicator) в Австралии увеличился до 2,8% по итогам июля с 1,9% годовых месяцем ранее, при этом прогноз составлял лишь 2,3%.
!Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
Фондовые индексы АТР в основном снизились
Вчера, 13:16
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
