Фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись без единой динамики, при этом китайские и гонконгский индикаторы заметно упали после выхода данных о снижении прибыли крупных корпораций страны в текущем году, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 1,76%, до 3 800,35 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 1,91%, до 2 394,27 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,27%, до 25 201,76 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,25%, до 3 187,16 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,28%, до 8 960,5 пункта, японский Nikkei 225 – на 0,3%, до 42 520,27 пункта. Трейдеры обратили внимание на макростатистику из Китая и Австралии. Так, согласно официальным данным, прибыль крупных промышленных предприятий Китая в январе-июле снизилась на 1,7% в годовом выражении. А показатель годовой инфляции (monthly CPI indicator) в Австралии увеличился до 2,8% по итогам июля с 1,9% годовых месяцем ранее, при этом прогноз составлял лишь 2,3%.

