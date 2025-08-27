Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин на аукционах разместил ОФЗ на сумму более чем 77 миллиардов рублей - 27.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250827/auktsion-861350850.html
Минфин на аукционах разместил ОФЗ на сумму более чем 77 миллиардов рублей
Минфин на аукционах разместил ОФЗ на сумму более чем 77 миллиардов рублей - 27.08.2025, ПРАЙМ
Минфин на аукционах разместил ОФЗ на сумму более чем 77 миллиардов рублей
Минфин России на аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом двух серий совокупно на 77,8 миллиарда рублей по... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T19:42+0300
2025-08-27T19:42+0300
экономика
рынок
финансы
россия
рф
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567130_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_50d87e1da6a5673646f96c8c5266b02b.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Минфин России на аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом двух серий совокупно на 77,8 миллиарда рублей по номиналу, свидетельствуют данные министерства. На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ 26238 с погашением в мае 2041 года на 42,51 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 62,785 миллиарда. Цена отсечения составила 60,3753% от номинала, средневзвешенная цена - 60,4983% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 13,53% годовых, средневзвешенная доходность - 13,51% годовых. На втором аукционе министерство разместило ОФЗ 26249 с погашением в июне 2032 года на 35,274 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 48,344 миллиарда. Цена отсечения составила 88,72% от номинала, средневзвешенная цена - 88,7628% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 14,04% годовых, средневзвешенная доходность - 14,03% годовых. "В данный момент произошло охлаждение настроений инвесторов на долговом рынке после публикации негативной статистики по инфляционным ожиданиям населения, которые повысились впервые с мая. На этом фоне доходности гособлигаций в среднем прибавили 30 базисных пунктов с наибольшим изменением в долгосрочном сегменте", - говорит аналитик "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских. Одновременно рынок процентных свопов скорректировал ожидания по ключевой ставке: теперь на заседании ЦБ РФ в сентябре ожидается снижение до 17% годовых против 16% месяцем ранее. Совокупность этих факторов оказала давление на спрос в ходе текущих аукционов по размещению государственного долга, отметил эксперт. Первый аукцион прошел с премией по средневзвешенной доходности к среднему уровню вторичного рынка в размере 5 базисных пунктов, второй - с премией в размере 11 базисных пунктов, рассказал главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак. По его словам, после аукционов Минфин провел дополнительные размещения, в ходе которых продал по средневзвешенной цене ОФЗ 26238 еще на 8,9 миллиарда рублей и ОФЗ 26249 на 5,2 миллиарда рублей. Минфин по итогам девяти прошедших в июле-августе аукционных дней разместил гособлигации на 1,13 триллиона рублей, выполнив на 75% квартальный план привлечения на рынке ОФЗ, который был установлен на уровне 1,5 триллиона рублей, оценил Ермак.
https://1prime.ru/20250826/tsb-861273892.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567130_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_4468e6787b424d9849d3ad94c379da79.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, финансы, россия, рф, минфин
Экономика, Рынок, Финансы, РОССИЯ, РФ, Минфин
19:42 27.08.2025
 
Минфин на аукционах разместил ОФЗ на сумму более чем 77 миллиардов рублей

Минфин разместил на аукционах ОФЗ двух серий совокупно на 77,8 млрд рублей

© РИА Новости . Роман Галкин | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов РФ
Здание Министерства финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Здание Министерства финансов РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Роман Галкин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Минфин России на аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом двух серий совокупно на 77,8 миллиарда рублей по номиналу, свидетельствуют данные министерства.
На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ 26238 с погашением в мае 2041 года на 42,51 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 62,785 миллиарда. Цена отсечения составила 60,3753% от номинала, средневзвешенная цена - 60,4983% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 13,53% годовых, средневзвешенная доходность - 13,51% годовых.
На втором аукционе министерство разместило ОФЗ 26249 с погашением в июне 2032 года на 35,274 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 48,344 миллиарда. Цена отсечения составила 88,72% от номинала, средневзвешенная цена - 88,7628% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 14,04% годовых, средневзвешенная доходность - 14,03% годовых.
"В данный момент произошло охлаждение настроений инвесторов на долговом рынке после публикации негативной статистики по инфляционным ожиданиям населения, которые повысились впервые с мая. На этом фоне доходности гособлигаций в среднем прибавили 30 базисных пунктов с наибольшим изменением в долгосрочном сегменте", - говорит аналитик "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских.
Одновременно рынок процентных свопов скорректировал ожидания по ключевой ставке: теперь на заседании ЦБ РФ в сентябре ожидается снижение до 17% годовых против 16% месяцем ранее. Совокупность этих факторов оказала давление на спрос в ходе текущих аукционов по размещению государственного долга, отметил эксперт.
Первый аукцион прошел с премией по средневзвешенной доходности к среднему уровню вторичного рынка в размере 5 базисных пунктов, второй - с премией в размере 11 базисных пунктов, рассказал главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.
По его словам, после аукционов Минфин провел дополнительные размещения, в ходе которых продал по средневзвешенной цене ОФЗ 26238 еще на 8,9 миллиарда рублей и ОФЗ 26249 на 5,2 миллиарда рублей.
Минфин по итогам девяти прошедших в июле-августе аукционных дней разместил гособлигации на 1,13 триллиона рублей, выполнив на 75% квартальный план привлечения на рынке ОФЗ, который был установлен на уровне 1,5 триллиона рублей, оценил Ермак.
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
ЦБ отметил сокращение доли нерезидентов в ОФЗ
Вчера, 16:12
 
ЭкономикаРынокФинансыРОССИЯРФМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала