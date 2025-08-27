https://1prime.ru/20250827/auktsion-861350850.html
Минфин на аукционах разместил ОФЗ на сумму более чем 77 миллиардов рублей
2025-08-27
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Минфин России на аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом двух серий совокупно на 77,8 миллиарда рублей по номиналу, свидетельствуют данные министерства. На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ 26238 с погашением в мае 2041 года на 42,51 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 62,785 миллиарда. Цена отсечения составила 60,3753% от номинала, средневзвешенная цена - 60,4983% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 13,53% годовых, средневзвешенная доходность - 13,51% годовых. На втором аукционе министерство разместило ОФЗ 26249 с погашением в июне 2032 года на 35,274 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 48,344 миллиарда. Цена отсечения составила 88,72% от номинала, средневзвешенная цена - 88,7628% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 14,04% годовых, средневзвешенная доходность - 14,03% годовых. "В данный момент произошло охлаждение настроений инвесторов на долговом рынке после публикации негативной статистики по инфляционным ожиданиям населения, которые повысились впервые с мая. На этом фоне доходности гособлигаций в среднем прибавили 30 базисных пунктов с наибольшим изменением в долгосрочном сегменте", - говорит аналитик "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских. Одновременно рынок процентных свопов скорректировал ожидания по ключевой ставке: теперь на заседании ЦБ РФ в сентябре ожидается снижение до 17% годовых против 16% месяцем ранее. Совокупность этих факторов оказала давление на спрос в ходе текущих аукционов по размещению государственного долга, отметил эксперт. Первый аукцион прошел с премией по средневзвешенной доходности к среднему уровню вторичного рынка в размере 5 базисных пунктов, второй - с премией в размере 11 базисных пунктов, рассказал главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак. По его словам, после аукционов Минфин провел дополнительные размещения, в ходе которых продал по средневзвешенной цене ОФЗ 26238 еще на 8,9 миллиарда рублей и ОФЗ 26249 на 5,2 миллиарда рублей. Минфин по итогам девяти прошедших в июле-августе аукционных дней разместил гособлигации на 1,13 триллиона рублей, выполнив на 75% квартальный план привлечения на рынке ОФЗ, который был установлен на уровне 1,5 триллиона рублей, оценил Ермак.
