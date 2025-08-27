https://1prime.ru/20250827/avto-861347948.html
В России выросло производство легковых автомобилей
2025-08-27T19:08+0300
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России в январе-июле 2025 года выросло на 0,5% в годовом выражении и составило 383 тысячи штук, в июле – увеличилось на 4,1% к июлю прошлого года, до 56,9 тысячи, следует из данных Росстата. Производство грузовиков за семь месяцев уменьшилось на 27,4% и составило 77 тысяч штук. В июле производство в этом сегменте сократилось на 49,4% в годовом выражении и составило 8,3 тысячи штук. Выпуск автобусов массой до 5 тонн за семь месяцев сократился на 27,4% - до 8,9 тысячи единиц, а в июле - на 48,6%, до 1,2 тысячи. Производство автобусов массой более 5 тонн за отчетный период снизилось на 38,6% в годовом выражении – до 5,4 тысячи штук. За месяц снижение составило 49% - до 728 штук. Производство двигателей внутреннего сгорания (ДВС) за семь месяцев снизилось на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 118 тысяч штук. В июле выпуск ДВС сократился на 31,1% в годовом выражении - до 11,9 тысячи.
