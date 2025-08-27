https://1prime.ru/20250827/bazarov-861340085.html
Суд в Москве арестовал врио замглавы Курской области Базарова
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы на закрытом заседании арестовал врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова, задержанного по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области, передает корреспондент РИА Новости. "Удовлетворить ходатайство следователя об избрании Базарову… меры пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья Анна Майорова. Срок ареста установлен до 25 октября. Заседание прошло в закрытом режиме, о чем журналисты узнали уже после рассмотрения ходатайства следствия МВД.
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы на закрытом заседании арестовал врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова, задержанного по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области, передает корреспондент РИА Новости.
"Удовлетворить ходатайство следователя об избрании Базарову… меры пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья Анна Майорова.
Срок ареста установлен до 25 октября.
Заседание прошло в закрытом режиме, о чем журналисты узнали уже после рассмотрения ходатайства следствия МВД.
