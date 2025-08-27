Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд в Москве арестовал врио замглавы Курской области Базарова - 27.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250827/bazarov-861340085.html
Суд в Москве арестовал врио замглавы Курской области Базарова
Суд в Москве арестовал врио замглавы Курской области Базарова - 27.08.2025, ПРАЙМ
Суд в Москве арестовал врио замглавы Курской области Базарова
Мещанский суд Москвы на закрытом заседании арестовал врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова, задержанного по делу о хищениях при строительстве... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T17:10+0300
2025-08-27T17:10+0300
общество
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861199391_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3339b4b8a75ce9fbfb3f3eae73933d37.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы на закрытом заседании арестовал врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова, задержанного по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области, передает корреспондент РИА Новости. "Удовлетворить ходатайство следователя об избрании Базарову… меры пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья Анна Майорова. Срок ареста установлен до 25 октября. Заседание прошло в закрытом режиме, о чем журналисты узнали уже после рассмотрения ходатайства следствия МВД.
https://1prime.ru/20250826/sud-861288557.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861199391_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_537352f5d4b5418fd3aa7146a26bafa7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мвд
Общество , МВД
17:10 27.08.2025
 
Суд в Москве арестовал врио замглавы Курской области Базарова

Суд в Москве арестовал на 2 месяца врио замглавы Курской области Базарова

© Фото : Владимир Базаров/ВКонтактеВладимир Базаров
Владимир Базаров - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
© Фото : Владимир Базаров/ВКонтакте
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы на закрытом заседании арестовал врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова, задержанного по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области, передает корреспондент РИА Новости.
"Удовлетворить ходатайство следователя об избрании Базарову… меры пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья Анна Майорова.
Срок ареста установлен до 25 октября.
Заседание прошло в закрытом режиме, о чем журналисты узнали уже после рассмотрения ходатайства следствия МВД.
Суд - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
Суд заменил штраф экс-главе отдела связи Минобороны на семь лет заключения
Вчера, 20:26
 
ОбществоМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала