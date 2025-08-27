Автомобилистам рассказали, сколько можно хранить бензин

https://1prime.ru/20250827/benzin-861272043.html

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Случается, что бензин на длительный срок остается в баке автомобиля или канистре. Как долго можно его хранить, рассказал агентству "Прайм" Никита Родионов, технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE."Допустимый срок хранения бензина зависит от множества факторов: материала канистры, условий хранения (температуры и влажности) и качества самого бензина", - объясняет эксперт.Если автовладелец использует специальную герметичную тару для хранения бензина без стабилизирующих присадок, то можно ориентироваться на срок в 3-5 месяцев. Топливо с присадками сохранит полезные свойства в два раза дольше, добавляет специалист.Он напомнил, что для длительного хранения подходят только стальные канистры с покрытием, которое препятствует коррозии, и обязательно с герметичной крышкой.Любые пластиковые тары подходят только для коротких сроков или транспортировки. "Микропоры даже в специальных полимерных емкостях пропускают воздух, и рано или поздно начинается окисление содержимого", - поясняет Родионов.Совершенно точно нельзя хранить бензин в бытовых емкостях, которые не соответствуют стандартам безопасности, поскольку может начаться химическая реакция с бензином. Последствия могут быть вплоть до воспламенения.Если же водитель залил полный бак и улетел отдыхать на несколько месяцев, то по возвращении эксперт рекомендует полностью слить топливо и заправиться заново."Дело в том, что бак может пропускать микроскопическое количество воздуха. Нередко в топливную систему проникает вода. А если машина все это время стоит у подъезда, то добавим к нежелательным эффектам и перепады температуры, влажность, лучи солнца. Разумным сроком для хранения в баке считается не более двух месяцев", - заключил Родионов.

