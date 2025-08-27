https://1prime.ru/20250827/benzin-861348519.html
В России подорожал бензин
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 18 по 25 августа подскочила на 0,6%, или на 37 копеек, до 62,08 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 0,1%, или на 7 копеек, до 71,52 рубля за литр, свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Росстата. Неделей ранее средняя цена бензина в рознице выросла на 0,44%, или на 27 копеек, до 61,71 рубля за литр, при этом дизельное топливо подешевело на 0,07%, или на 5 копеек, до 71,45 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за неделю стоимость Аи-92 выросла на 0,6%, до 58,83 рубля за литр, Аи-95 - на 0,63%, до 64,22 рубля. Литр Аи-98 подорожал на 0,12% - до 84,78 рубля. Общая инфляция в стране с 19 по 25 августа составила 0,02%. Изменение цен на бензин за отчетный период было зафиксировано в 76 регионах страны. Сильнее всего он подорожал в Дагестане (+8,5%) и Чечне (+5,7%). В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 0,3% и 0,1% соответственно. Правительство РФ ранее в среду сообщило, что продлило на сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а в октябре ограничения будут действовать только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год). Кроме того, вице-премьер Александр Новак на этой неделе поручил Минэнерго следить за внутренним рынком нефтепродуктов для надежного обеспечения топливом и соблюдением баланса цен в рознице. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения введены для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ.
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 18 по 25 августа подскочила на 0,6%, или на 37 копеек, до 62,08 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 0,1%, или на 7 копеек, до 71,52 рубля за литр, свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Росстата.
Неделей ранее средняя цена бензина в рознице выросла на 0,44%, или на 27 копеек, до 61,71 рубля за литр, при этом дизельное топливо подешевело на 0,07%, или на 5 копеек, до 71,45 рубля за литр.
Что касается цен на отдельные марки бензина, то за неделю стоимость Аи-92 выросла на 0,6%, до 58,83 рубля за литр, Аи-95 - на 0,63%, до 64,22 рубля. Литр Аи-98 подорожал на 0,12% - до 84,78 рубля. Общая инфляция в стране с 19 по 25 августа составила 0,02%.
Изменение цен на бензин за отчетный период было зафиксировано в 76 регионах страны. Сильнее всего он подорожал в Дагестане
(+8,5%) и Чечне
(+5,7%). В Москве
и Санкт-Петербурге
цены выросли на 0,3% и 0,1% соответственно.
Правительство РФ
ранее в среду сообщило, что продлило на сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а в октябре ограничения будут действовать только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).
Кроме того, вице-премьер Александр Новак
на этой неделе поручил Минэнерго следить за внутренним рынком нефтепродуктов для надежного обеспечения топливом и соблюдением баланса цен в рознице.
Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения введены для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ.
