https://1prime.ru/20250827/bermudy-861300407.html
Британский ученый назвал версию пропажи судов в Бермудском треугольнике
Британский ученый назвал версию пропажи судов в Бермудском треугольнике - 27.08.2025, ПРАЙМ
Британский ученый назвал версию пропажи судов в Бермудском треугольнике
Британский таблоид Daily Mail сообщает, что океанограф Саймон Боксалл из университета Саутгемптона в эфире телеканала Channel 5 высказал мнение, что... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T05:50+0300
2025-08-27T05:50+0300
2025-08-27T05:50+0300
бизнес
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/82730/46/827304600_0:176:2672:1679_1920x0_80_0_0_eb080c72eb3c5e06ba8c177d465576b6.jpg
МОСКВА, 27 августа — РИА Новости. Британский таблоид Daily Mail сообщает, что океанограф Саймон Боксалл из университета Саутгемптона в эфире телеканала Channel 5 высказал мнение, что исчезновения судов в Бермудском треугольнике связано с наличием огромных волн-убийц, достигающих высоты до 30 метров и способных погружать корабли под воду за считанные минуты. "На юге и севере (Бермудского треугольника. — Прим. Ред.) существуют штормы, которые объединяются. Если они усиливаются штормами из Флориды, то это может привести к образованию потенциально смертоносных волн-убийц", — отметил он. Ученый утверждает, что эти волны, достигая высоты до 30 метров, могут потопить даже крупные суда всего за две-три минуты. "Чем больше корабль, тем больше повреждений наносится", — уточняет Боксалл. По его мнению, такая разрушительная волна может буквально расколоть судно пополам, что объясняет, почему многие моряки не успевали отправить сигнал бедствия. Бермудский треугольник — это участок на западной стороне Атлантического океана, расположенный между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. В этой зоне из-за загадочных явлений часто исчезают воздушные и морские суда.
https://1prime.ru/20230420/840424985.html
https://1prime.ru/20230416/840376417.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82730/46/827304600_100:0:2573:1855_1920x0_80_0_0_4220daa6703f3e477fd57dd0dca6c586.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество
Британский ученый назвал версию пропажи судов в Бермудском треугольнике
Ученый Боксалл: волны-убийцы топят суда в Бермудском треугольнике
МОСКВА, 27 августа — РИА Новости.
Британский таблоид Daily Mail
сообщает, что океанограф Саймон Боксалл из университета Саутгемптона в эфире телеканала Channel 5 высказал мнение, что исчезновения судов в Бермудском треугольнике связано с наличием огромных волн-убийц, достигающих высоты до 30 метров и способных погружать корабли под воду за считанные минуты.
"На юге и севере (Бермудского треугольника. — Прим. Ред.) существуют штормы, которые объединяются. Если они усиливаются штормами из Флориды, то это может привести к образованию потенциально смертоносных волн-убийц", — отметил он.
Coinbase будет работать на Бермудских островах
Ученый утверждает, что эти волны, достигая высоты до 30 метров, могут потопить даже крупные суда всего за две-три минуты.
"Чем больше корабль, тем больше повреждений наносится", — уточняет Боксалл.
По его мнению, такая разрушительная волна может буквально расколоть судно пополам, что объясняет, почему многие моряки не успевали отправить сигнал бедствия. Бермудский треугольник — это участок на западной стороне Атлантического океана, расположенный между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. В этой зоне из-за загадочных явлений часто исчезают воздушные и морские суда.
Хуже Бермудского треугольника: как перестать тратить деньги в магазинах