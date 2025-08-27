Британский ученый назвал версию пропажи судов в Бермудском треугольнике

https://1prime.ru/20250827/bermudy-861300407.html

МОСКВА, 27 августа — РИА Новости. Британский таблоид Daily Mail сообщает, что океанограф Саймон Боксалл из университета Саутгемптона в эфире телеканала Channel 5 высказал мнение, что исчезновения судов в Бермудском треугольнике связано с наличием огромных волн-убийц, достигающих высоты до 30 метров и способных погружать корабли под воду за считанные минуты. "На юге и севере (Бермудского треугольника. — Прим. Ред.) существуют штормы, которые объединяются. Если они усиливаются штормами из Флориды, то это может привести к образованию потенциально смертоносных волн-убийц", — отметил он. Ученый утверждает, что эти волны, достигая высоты до 30 метров, могут потопить даже крупные суда всего за две-три минуты. "Чем больше корабль, тем больше повреждений наносится", — уточняет Боксалл. По его мнению, такая разрушительная волна может буквально расколоть судно пополам, что объясняет, почему многие моряки не успевали отправить сигнал бедствия. Бермудский треугольник — это участок на западной стороне Атлантического океана, расположенный между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. В этой зоне из-за загадочных явлений часто исчезают воздушные и морские суда.

