Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британский ученый назвал версию пропажи судов в Бермудском треугольнике - 27.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250827/bermudy-861300407.html
Британский ученый назвал версию пропажи судов в Бермудском треугольнике
Британский ученый назвал версию пропажи судов в Бермудском треугольнике - 27.08.2025, ПРАЙМ
Британский ученый назвал версию пропажи судов в Бермудском треугольнике
Британский таблоид Daily Mail сообщает, что океанограф Саймон Боксалл из университета Саутгемптона в эфире телеканала Channel 5 высказал мнение, что... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T05:50+0300
2025-08-27T05:50+0300
бизнес
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/82730/46/827304600_0:176:2672:1679_1920x0_80_0_0_eb080c72eb3c5e06ba8c177d465576b6.jpg
МОСКВА, 27 августа — РИА Новости. Британский таблоид Daily Mail сообщает, что океанограф Саймон Боксалл из университета Саутгемптона в эфире телеканала Channel 5 высказал мнение, что исчезновения судов в Бермудском треугольнике связано с наличием огромных волн-убийц, достигающих высоты до 30 метров и способных погружать корабли под воду за считанные минуты. "На юге и севере (Бермудского треугольника. — Прим. Ред.) существуют штормы, которые объединяются. Если они усиливаются штормами из Флориды, то это может привести к образованию потенциально смертоносных волн-убийц", — отметил он. Ученый утверждает, что эти волны, достигая высоты до 30 метров, могут потопить даже крупные суда всего за две-три минуты. "Чем больше корабль, тем больше повреждений наносится", — уточняет Боксалл. По его мнению, такая разрушительная волна может буквально расколоть судно пополам, что объясняет, почему многие моряки не успевали отправить сигнал бедствия. Бермудский треугольник — это участок на западной стороне Атлантического океана, расположенный между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. В этой зоне из-за загадочных явлений часто исчезают воздушные и морские суда.
https://1prime.ru/20230420/840424985.html
https://1prime.ru/20230416/840376417.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82730/46/827304600_100:0:2573:1855_1920x0_80_0_0_4220daa6703f3e477fd57dd0dca6c586.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество
Бизнес, Общество
05:50 27.08.2025
 
Британский ученый назвал версию пропажи судов в Бермудском треугольнике

Ученый Боксалл: волны-убийцы топят суда в Бермудском треугольнике

© AFP / Isabel Infantes" Мужчины в шапках с флагом Великобритании у здания парламента в Лондоне
 Мужчины в шапках с флагом Великобритании у здания парламента в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
" Мужчины в шапках с флагом Великобритании у здания парламента в Лондоне. Архивное фото
© AFP / Isabel Infantes
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 августа — РИА Новости. Британский таблоид Daily Mail сообщает, что океанограф Саймон Боксалл из университета Саутгемптона в эфире телеканала Channel 5 высказал мнение, что исчезновения судов в Бермудском треугольнике связано с наличием огромных волн-убийц, достигающих высоты до 30 метров и способных погружать корабли под воду за считанные минуты.
"На юге и севере (Бермудского треугольника. — Прим. Ред.) существуют штормы, которые объединяются. Если они усиливаются штормами из Флориды, то это может привести к образованию потенциально смертоносных волн-убийц", — отметил он.
Dogecoin
Coinbase будет работать на Бермудских островах
20 апреля 2023, 10:40
Ученый утверждает, что эти волны, достигая высоты до 30 метров, могут потопить даже крупные суда всего за две-три минуты.
"Чем больше корабль, тем больше повреждений наносится", — уточняет Боксалл.
По его мнению, такая разрушительная волна может буквально расколоть судно пополам, что объясняет, почему многие моряки не успевали отправить сигнал бедствия. Бермудский треугольник — это участок на западной стороне Атлантического океана, расположенный между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. В этой зоне из-за загадочных явлений часто исчезают воздушные и морские суда.
Продажа товаров первой необходимости - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2023
Хуже Бермудского треугольника: как перестать тратить деньги в магазинах
16 апреля 2023, 08:00
 
БизнесОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала