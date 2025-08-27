Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бессент подтвердил интерес США к компаниям из "критически важных отраслей" - 27.08.2025, ПРАЙМ
Бессент подтвердил интерес США к компаниям из "критически важных отраслей"
2025-08-27T16:17+0300
2025-08-27T16:17+0300
экономика
сша
вашингтон
скотт бессент
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 27 авг - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что правительство США рассматривает возможность получения долей в отраслях экономики, которые Вашингтон считает критически важными. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома и источники, знакомые с информацией, передавало, что администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры о приобретении примерно 10% в Intel, по итогам которых государство может стать крупнейшим акционером компании. "Но могут ли быть другие отрасли, где мы что-то перестраиваем, например судостроение? Конечно, такие отрасли могут быть. И это критически важные отрасли, в которых США должны быть самодостаточными", - сказал Бессент в интервью телеканалу Fox Business, отвечая на вопрос о возможном приобретении долей в других компаниях, производящих полупроводники.
сша
вашингтон
сша, вашингтон, скотт бессент, дональд трамп
Экономика, США, ВАШИНГТОН, Скотт Бессент, Дональд Трамп
16:17 27.08.2025
 
© CC BY 2.0 / Billie Grace WardАмериканские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже
ВАШИНГТОН, 27 авг - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что правительство США рассматривает возможность получения долей в отраслях экономики, которые Вашингтон считает критически важными.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома и источники, знакомые с информацией, передавало, что администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры о приобретении примерно 10% в Intel, по итогам которых государство может стать крупнейшим акционером компании.
"Но могут ли быть другие отрасли, где мы что-то перестраиваем, например судостроение? Конечно, такие отрасли могут быть. И это критически важные отрасли, в которых США должны быть самодостаточными", - сказал Бессент в интервью телеканалу Fox Business, отвечая на вопрос о возможном приобретении долей в других компаниях, производящих полупроводники.
Официальная резиденция президента США - Белый дом - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Правительство США может приобрести доли в компаниях помимо Intel
25 августа, 15:49
 
ЭкономикаСШАВАШИНГТОНСкотт БессентДональд Трамп
 
 
