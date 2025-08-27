Бессент подтвердил интерес США к компаниям из "критически важных отраслей"

https://1prime.ru/20250827/bessent-861336896.html

ВАШИНГТОН, 27 авг - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что правительство США рассматривает возможность получения долей в отраслях экономики, которые Вашингтон считает критически важными. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома и источники, знакомые с информацией, передавало, что администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры о приобретении примерно 10% в Intel, по итогам которых государство может стать крупнейшим акционером компании. "Но могут ли быть другие отрасли, где мы что-то перестраиваем, например судостроение? Конечно, такие отрасли могут быть. И это критически важные отрасли, в которых США должны быть самодостаточными", - сказал Бессент в интервью телеканалу Fox Business, отвечая на вопрос о возможном приобретении долей в других компаниях, производящих полупроводники.

