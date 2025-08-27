Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
27.08.2025
Безработица в России в июле сохранилась на историческом минимуме
Безработица в России в июле сохранилась на историческом минимуме - 27.08.2025, ПРАЙМ
Безработица в России в июле сохранилась на историческом минимуме
Безработица в России в июле сохранилась на историческом минимуме в 2,2%, свидетельствуют данные Росстата. | 27.08.2025, ПРАЙМ
экономика
общество
росстат
роструд
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Безработица в России в июле сохранилась на историческом минимуме в 2,2%, свидетельствуют данные Росстата. "В июле 2025 года 1,6 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июле 2025 года составил 2,2% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе статистического ведомства. Если в июне общая численность безработных в стране составляла 1,664 миллиона человек, то в июле она немного снизилась - до 1,650 миллиона человек. Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу июля в органах службы занятости населения состояли на учете 0,4 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,3 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,2 миллиона человек получали пособие по безработице. Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в июле 2025 года составила 76,6 миллиона человек.
Экономика, Общество , Росстат, Роструд
19:02 27.08.2025
 
Безработица в России в июле сохранилась на историческом минимуме

Росстат: безработица в России в июле сохранилась на историческом минимуме в 2,2%

Компенсация при увольнении. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Безработица в России в июле сохранилась на историческом минимуме в 2,2%, свидетельствуют данные Росстата.
"В июле 2025 года 1,6 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июле 2025 года составил 2,2% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе статистического ведомства.
Если в июне общая численность безработных в стране составляла 1,664 миллиона человек, то в июле она немного снизилась - до 1,650 миллиона человек.
Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу июля в органах службы занятости населения состояли на учете 0,4 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,3 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,2 миллиона человек получали пособие по безработице.
Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.
Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в июле 2025 года составила 76,6 миллиона человек.
