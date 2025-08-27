Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи Европы завершили торги преимущественно в минусе - 27.08.2025
Биржи Европы завершили торги преимущественно в минусе
Биржи Европы завершили торги преимущественно в минусе - 27.08.2025, ПРАЙМ
Биржи Европы завершили торги преимущественно в минусе
Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды преимущественно в минусе после публикации макростатистики по Германии, свидетельствуют данные бирж. | 27.08.2025
2025-08-27T19:38+0300
2025-08-27T19:38+0300
экономика
рынок
индексы
торги
германия
европа
сша
nvidia
dax
gfk
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/04/770840416_0:47:1500:891_1920x0_80_0_0_4570f2ad6d11337be8b8f688b00680ab.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды преимущественно в минусе после публикации макростатистики по Германии, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,11% - до 9 255,5 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,44% - до 7 743,93 пункта, немецкий DAX снизился на 0,44% - до 24 046,21 пункта. Согласно данным исследовательской компании GfK, индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на сентябрь опустился сильнее ожиданий - до минус 23,6 пункта с пересмотренного значения августа в минус 21,7 пункта. Французский CAC 40 в среду восстанавливался после падения на фоне политических новостей из страны. За две предыдущие торговые сессии индекс снизился более чем на 3%. Европейские инвесторы также находятся в ожидании публикации финансовой отчетности Nvidia, которая будет опубликована в среду после закрытия основных торгов в США. "Результаты Nvidia будут иметь решающее значение для европейских рынков в краткосрочной перспективе", - цитирует агентство Блумберг главу отдела торговли La Financiere de L'Echiquier Дэвида Крука (David Kruk).
https://1prime.ru/20250827/tramp-861311366.html
германия
европа
сша
рынок, индексы, торги, германия, европа, сша, nvidia, dax, gfk
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, США, Nvidia, DAX, Gfk
Биржи Европы завершили торги преимущественно в минусе

Биржи Европы завершили торги преимущественно в минусе после данных по экономике ФРГ

© fotolia.com / AshDesign Биржа
Биржа
Биржа. Архивное фото
© fotolia.com / AshDesign
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды преимущественно в минусе после публикации макростатистики по Германии, свидетельствуют данные бирж.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,11% - до 9 255,5 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,44% - до 7 743,93 пункта, немецкий DAX снизился на 0,44% - до 24 046,21 пункта.
Согласно данным исследовательской компании GfK, индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на сентябрь опустился сильнее ожиданий - до минус 23,6 пункта с пересмотренного значения августа в минус 21,7 пункта.
Французский CAC 40 в среду восстанавливался после падения на фоне политических новостей из страны. За две предыдущие торговые сессии индекс снизился более чем на 3%.
Европейские инвесторы также находятся в ожидании публикации финансовой отчетности Nvidia, которая будет опубликована в среду после закрытия основных торгов в США.
"Результаты Nvidia будут иметь решающее значение для европейских рынков в краткосрочной перспективе", - цитирует агентство Блумберг главу отдела торговли La Financiere de L'Echiquier Дэвида Крука (David Kruk).
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
СМИ раскрыли, что Трамп устроит Европе из-за России
