Биржи Европы завершили торги преимущественно в минусе

Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды преимущественно в минусе после публикации макростатистики по Германии, свидетельствуют данные бирж. | 27.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды преимущественно в минусе после публикации макростатистики по Германии, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,11% - до 9 255,5 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,44% - до 7 743,93 пункта, немецкий DAX снизился на 0,44% - до 24 046,21 пункта. Согласно данным исследовательской компании GfK, индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на сентябрь опустился сильнее ожиданий - до минус 23,6 пункта с пересмотренного значения августа в минус 21,7 пункта. Французский CAC 40 в среду восстанавливался после падения на фоне политических новостей из страны. За две предыдущие торговые сессии индекс снизился более чем на 3%. Европейские инвесторы также находятся в ожидании публикации финансовой отчетности Nvidia, которая будет опубликована в среду после закрытия основных торгов в США. "Результаты Nvidia будут иметь решающее значение для европейских рынков в краткосрочной перспективе", - цитирует агентство Блумберг главу отдела торговли La Financiere de L'Echiquier Дэвида Крука (David Kruk).

