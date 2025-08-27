https://1prime.ru/20250827/birzhi-861301903.html
Биржи АТР растут вслед за биржами США
Биржи АТР растут вслед за биржами США - 27.08.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР растут вслед за биржами США
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду поднимаются вслед за биржами США и после публикации внутренней макростатистики,... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T07:58+0300
2025-08-27T07:58+0300
2025-08-27T07:58+0300
рынок
индексы
торги
сша
азиатско-тихоокеанский регион
азия
nvidia
shenzhen composite
hang seng index
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861301903.jpg?1756270722
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду поднимаются вслед за биржами США и после публикации внутренней макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,33%, до 3 881,07 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,8%, до 2 460,26 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,06%, до 25 541,43 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на менее чем 0,01%, до 3 179,44 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,17%, до 8 950,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,35%, до 42 542,47 пункта.
Поддерживает торги в Азии динамика бирж из США. Во вторник американские фондовые индексы показали рост в пределах 0,5%.
Инвесторы обращают внимание на макростатистику. Согласно официальным данным, прибыль крупных промышленных предприятий Китая в январе-июле снизилась на 1,7% в годовом выражении, тогда как рынки прогнозировали уменьшение на 1,8%.
Месячный индикатор инфляции (monthly CPI indicator) в Австралии в июле увеличился до 2,8% с 1,9% годовых в июне, прогноз составлял 2,3%.
Внимание инвесторов сосредоточено также вокруг отчета разработчика графических процессоров Nvidia, который будет опубликован после закрытия торгов в США в среду. Nvidia на данный момент является крупнейшей компанией по капитализации в мире, обходя по этому значению Microsoft и Apple.
"Результаты Nvidia выходят за рамки компании, становясь барометром макроэкономической активности", - приводит агентство Блумберг мнение старшего рыночного аналитика Capital.com в Мельбурне Кайла Родда (Kyle Rodda).
сша
азиатско-тихоокеанский регион
азия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, индексы, торги, сша, азиатско-тихоокеанский регион, азия, nvidia, shenzhen composite, hang seng index
Рынок, Индексы, Торги, США, Азиатско-Тихоокеанский регион, АЗИЯ, Nvidia, Shenzhen Composite, Hang Seng Index
Биржи АТР растут вслед за биржами США
Биржи АТР растут вслед за биржами США и после публикации макростатистики
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду поднимаются вслед за биржами США и после публикации внутренней макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,33%, до 3 881,07 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,8%, до 2 460,26 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,06%, до 25 541,43 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на менее чем 0,01%, до 3 179,44 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,17%, до 8 950,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,35%, до 42 542,47 пункта.
Поддерживает торги в Азии динамика бирж из США. Во вторник американские фондовые индексы показали рост в пределах 0,5%.
Инвесторы обращают внимание на макростатистику. Согласно официальным данным, прибыль крупных промышленных предприятий Китая в январе-июле снизилась на 1,7% в годовом выражении, тогда как рынки прогнозировали уменьшение на 1,8%.
Месячный индикатор инфляции (monthly CPI indicator) в Австралии в июле увеличился до 2,8% с 1,9% годовых в июне, прогноз составлял 2,3%.
Внимание инвесторов сосредоточено также вокруг отчета разработчика графических процессоров Nvidia, который будет опубликован после закрытия торгов в США в среду. Nvidia на данный момент является крупнейшей компанией по капитализации в мире, обходя по этому значению Microsoft и Apple.
"Результаты Nvidia выходят за рамки компании, становясь барометром макроэкономической активности", - приводит агентство Блумберг мнение старшего рыночного аналитика Capital.com в Мельбурне Кайла Родда (Kyle Rodda).