Биржи АТР растут вслед за биржами США

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду поднимаются вслед за биржами США и после публикации внутренней макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,33%, до 3 881,07 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,8%, до 2 460,26 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,06%, до 25 541,43 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на менее чем 0,01%, до 3 179,44 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,17%, до 8 950,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,35%, до 42 542,47 пункта. Поддерживает торги в Азии динамика бирж из США. Во вторник американские фондовые индексы показали рост в пределах 0,5%. Инвесторы обращают внимание на макростатистику. Согласно официальным данным, прибыль крупных промышленных предприятий Китая в январе-июле снизилась на 1,7% в годовом выражении, тогда как рынки прогнозировали уменьшение на 1,8%. Месячный индикатор инфляции (monthly CPI indicator) в Австралии в июле увеличился до 2,8% с 1,9% годовых в июне, прогноз составлял 2,3%. Внимание инвесторов сосредоточено также вокруг отчета разработчика графических процессоров Nvidia, который будет опубликован после закрытия торгов в США в среду. Nvidia на данный момент является крупнейшей компанией по капитализации в мире, обходя по этому значению Microsoft и Apple. "Результаты Nvidia выходят за рамки компании, становясь барометром макроэкономической активности", - приводит агентство Блумберг мнение старшего рыночного аналитика Capital.com в Мельбурне Кайла Родда (Kyle Rodda).

