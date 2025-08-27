Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы в основном растут - 27.08.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы в основном растут
Фондовые индексы Европы в основном растут - 27.08.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы в основном растут
Фондовые индексы Европы в среду преимущественно коррекционно поднимаются, при этом немецкий DAX уменьшается после публикации данных о снижении доверия... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T10:26+0300
2025-08-27T10:26+0300
экономика
рынок
индексы
торги
германия
европа
сша
франсуа байру
dax
gfk
https://cdnn.1prime.ru/img/83550/72/835507267_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_ad5abe3c41032006f8974a6efa36349b.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы в среду преимущественно коррекционно поднимаются, при этом немецкий DAX уменьшается после публикации данных о снижении доверия потребителей к экономике Германии, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 10.19 мск британский индекс FTSE 100 растёт на 0,32%, до 9 295,18 пункта, французский CAC 40 - на 0,26%, до 7 729,7 пункта, немецкий DAX - уменьшается на 0,11%, до 24 152,49 пункта. По данным исследовательской Gfk, индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на сентябрь опустился до минус 23,6 пункта с пересмотренного значения месяцем ранее в минус 21,7 пункта, прогноз составлял 22 пункта. А индексы ожидания роста заработных плат и "готовности потребителей покупать" стали самыми низкими с марта и февраля соответственно. В релизе отмечалось, что международная ситуация и импортные пошлины США усугубляют опасения по поводу того, что цены на энергоносители снова могут подняться, а неопределенность относительно инфляции и риски вокруг рабочих мест приводят к неуверенности потребителей в планировании, в том числе что касается крупных покупок. Европейские индексы в то же время несколько корректируются после снижения днем ранее, в том числе CAC 40 упал во вторник на 1,7% из-за политической неопределенности. Ранее премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что на внеочередной сессии парламента 8 сентября будет поставлен вопрос о доверии правительству. Голосование пройдет на фоне недовольства населения мерами экономии, представленными в законопроекте о бюджете на 2026 год.
https://1prime.ru/20250827/yuan-861309567.html
германия
европа
сша
рынок, индексы, торги, германия, европа, сша, франсуа байру, dax, gfk
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, США, Франсуа Байру, DAX, Gfk
Фондовые индексы Европы в основном растут

Фондовые индексы Европы в среду преимущественно коррекционно поднимаются

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы в среду преимущественно коррекционно поднимаются, при этом немецкий DAX уменьшается после публикации данных о снижении доверия потребителей к экономике Германии, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 10.19 мск британский индекс FTSE 100 растёт на 0,32%, до 9 295,18 пункта, французский CAC 40 - на 0,26%, до 7 729,7 пункта, немецкий DAX - уменьшается на 0,11%, до 24 152,49 пункта.
По данным исследовательской Gfk, индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на сентябрь опустился до минус 23,6 пункта с пересмотренного значения месяцем ранее в минус 21,7 пункта, прогноз составлял 22 пункта. А индексы ожидания роста заработных плат и "готовности потребителей покупать" стали самыми низкими с марта и февраля соответственно.
В релизе отмечалось, что международная ситуация и импортные пошлины США усугубляют опасения по поводу того, что цены на энергоносители снова могут подняться, а неопределенность относительно инфляции и риски вокруг рабочих мест приводят к неуверенности потребителей в планировании, в том числе что касается крупных покупок.
Европейские индексы в то же время несколько корректируются после снижения днем ранее, в том числе CAC 40 упал во вторник на 1,7% из-за политической неопределенности.
Ранее премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что на внеочередной сессии парламента 8 сентября будет поставлен вопрос о доверии правительству. Голосование пройдет на фоне недовольства населения мерами экономии, представленными в законопроекте о бюджете на 2026 год.
