Биржи США не показывают четкой динамики перед публикацией отчетности Nvidia

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду не показывают четкой динамики перед публикацией отчетности разработчика графических процессоров Nvidia, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 16.35 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,03% - до 45 433,52 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижался на 0,07% - до 21 529,95 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,01%, до 6 465,13 пункта. В среду после закрытия торгов в США Nvidia опубликует финансовую отчетность за предыдущий квартал. Показатели компании укажут инвесторам на дальнейшее развитие сектора искусственного интеллекта. "Nvidia - главная новость недели. Мы наблюдаем некоторое снижение премии за ИИ, поэтому это важный показатель, позволяющий определить, есть ли у ИИ будущее", - цитирует агентство Блумберг главного стратега Zurich Insurance Гая Миллера (Guy Miller). В четверг будут опубликованы промежуточные данные о ВВП США. Согласно первой, предварительной оценке, американская экономика выросла во втором квартале на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

