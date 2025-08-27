https://1prime.ru/20250827/blagoveschensk-861299580.html

В Благовещенске вынесут приговор по делу о попытке контрабанды золота

В Благовещенске вынесут приговор по делу о попытке контрабанды золота - 27.08.2025, ПРАЙМ

В Благовещенске вынесут приговор по делу о попытке контрабанды золота

Благовещенский городской суд вынесет приговор иностранному гражданину, обвиняемому в попытке контрабанды золота стоимостью 9,3 миллиона рублей, сообщает... | 27.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-27T04:57+0300

2025-08-27T04:57+0300

2025-08-27T04:57+0300

экономика

общество

россия

благовещенск

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861299580.jpg?1756259839

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 авг – ПРАЙМ. Благовещенский городской суд вынесет приговор иностранному гражданину, обвиняемому в попытке контрабанды золота стоимостью 9,3 миллиона рублей, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. По версии следствия, обвиняемый в апреле текущего года купил в Благовещенске слиток золота массой более 1 килограмма и, спрятав его в чемодан, хотел вывезти в самолете в другое государство. Общая стоимость драгоценных металлов - более 9,3 миллиона рублей. Золото обнаружили сотрудники транспортной полиции на входе в здание аэропорта Благовещенска. "Благовещенская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего иностранного гражданина. Он обвиняется по ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов). Уголовное дело направлено в Благовещенский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

благовещенск

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, благовещенск, рф