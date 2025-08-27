В Благовещенске вынесут приговор по делу о попытке контрабанды золота

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
экономика
общество
россия
благовещенск
рф
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 авг – ПРАЙМ. Благовещенский городской суд вынесет приговор иностранному гражданину, обвиняемому в попытке контрабанды золота стоимостью 9,3 миллиона рублей, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. По версии следствия, обвиняемый в апреле текущего года купил в Благовещенске слиток золота массой более 1 килограмма и, спрятав его в чемодан, хотел вывезти в самолете в другое государство. Общая стоимость драгоценных металлов - более 9,3 миллиона рублей. Золото обнаружили сотрудники транспортной полиции на входе в здание аэропорта Благовещенска. "Благовещенская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего иностранного гражданина. Он обвиняется по ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов). Уголовное дело направлено в Благовещенский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
благовещенск
рф
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 авг – ПРАЙМ. Благовещенский городской суд вынесет приговор иностранному гражданину, обвиняемому в попытке контрабанды золота стоимостью 9,3 миллиона рублей, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
По версии следствия, обвиняемый в апреле текущего года купил в Благовещенске слиток золота массой более 1 килограмма и, спрятав его в чемодан, хотел вывезти в самолете в другое государство. Общая стоимость драгоценных металлов - более 9,3 миллиона рублей. Золото обнаружили сотрудники транспортной полиции на входе в здание аэропорта Благовещенска.
"Благовещенская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего иностранного гражданина. Он обвиняется по ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов). Уголовное дело направлено в Благовещенский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
 
