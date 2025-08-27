https://1prime.ru/20250827/bolezn-861331820.html

СМИ сообщили о неочевидном признаке смертельного заболевания

СМИ сообщили о неочевидном признаке смертельного заболевания - 27.08.2025, ПРАЙМ

СМИ сообщили о неочевидном признаке смертельного заболевания

У мужчины выявили рак после того, как у него появились симптомы, напоминающие желудочное расстройство, сообщает Daily Mail. | 27.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. У мужчины выявили рак после того, как у него появились симптомы, напоминающие желудочное расстройство, сообщает Daily Mail."Я себя ощущал так, будто у меня похмелье, и к врачам обратился только после убеждений моей семьи", — передает издание слова пострадавшего.Как отмечается в статье, 60-летний Тим Блэкберн в декабре 2022 года внезапно начал испытывать усталость и жаловаться на симптомы, похожие на желудочные нарушения.В больнице специалисты диагностировали у него отказ почек, и в ходе дальнейших исследований было обнаружено, что у него миеломная болезнь — редкая форма рака крови.Подчеркивается, что после девятимесячного курса химиотерапии и трансплантации стволовых клеток его рак достиг стадии ремиссии.

