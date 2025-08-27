Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили о неочевидном признаке смертельного заболевания
У мужчины выявили рак после того, как у него появились симптомы, напоминающие желудочное расстройство, сообщает Daily Mail. | 27.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. У мужчины выявили рак после того, как у него появились симптомы, напоминающие желудочное расстройство, сообщает Daily Mail.&quot;Я себя ощущал так, будто у меня похмелье, и к врачам обратился только после убеждений моей семьи&quot;, — передает издание слова пострадавшего.Как отмечается в статье, 60-летний Тим Блэкберн в декабре 2022 года внезапно начал испытывать усталость и жаловаться на симптомы, похожие на желудочные нарушения.В больнице специалисты диагностировали у него отказ почек, и в ходе дальнейших исследований было обнаружено, что у него миеломная болезнь — редкая форма рака крови.Подчеркивается, что после девятимесячного курса химиотерапии и трансплантации стволовых клеток его рак достиг стадии ремиссии.
14:46 27.08.2025 (обновлено: 14:48 27.08.2025)
 
СМИ сообщили о неочевидном признаке смертельного заболевания

Daily Mail: симптомы расстройства желудка могут указывать на заболевание раком

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСтанция переливания крови в Тамбове
Станция переливания крови в Тамбове - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Станция переливания крови в Тамбове
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. У мужчины выявили рак после того, как у него появились симптомы, напоминающие желудочное расстройство, сообщает Daily Mail.

"Я себя ощущал так, будто у меня похмелье, и к врачам обратился только после убеждений моей семьи", — передает издание слова пострадавшего.

Как отмечается в статье, 60-летний Тим Блэкберн в декабре 2022 года внезапно начал испытывать усталость и жаловаться на симптомы, похожие на желудочные нарушения.
В больнице специалисты диагностировали у него отказ почек, и в ходе дальнейших исследований было обнаружено, что у него миеломная болезнь — редкая форма рака крови.
Подчеркивается, что после девятимесячного курса химиотерапии и трансплантации стволовых клеток его рак достиг стадии ремиссии.
