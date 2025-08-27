https://1prime.ru/20250827/cbc-861305326.html

Канада продлит присутствие своих военных в Латвии, сообщили СМИ

Канада продлит присутствие своих военных в Латвии, сообщили СМИ - 27.08.2025, ПРАЙМ

Канада продлит присутствие своих военных в Латвии, сообщили СМИ

27.08.2025

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Канада планирует продлить присутствие своих военных на территории Латвии на три года в рамках миссии по сдерживанию якобы исходящей угрозы от России, сообщает телеканал CBC со ссылкой на канадского премьер-министра Марка Карни. Как сообщает телеканал, нынешнее присутствие канадских военных в Латвии было рассчитано до 2026 года. По данным офиса премьера, сейчас в прибалтийской стране находятся 2 тысячи военных из Канады. "Премьер Марк Карни объявил, что Канада оставит свои войска в Латвии до 2029 года", - говорится в сообщении телеканала. По данным CBC, Канада планирует к 2026 году разместить в Латвии контингент из 2200 канадских военнослужащих. Отмечается, что в течение последних двух лет Оттава занимается строительством новой инфраструктуры на базе Адажи недалеко от Риги.

