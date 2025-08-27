Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Украина за три года получила от ЕС больше денег, чем Венгрия за 20 лет - 27.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250827/dengi-861352139.html
СМИ: Украина за три года получила от ЕС больше денег, чем Венгрия за 20 лет
СМИ: Украина за три года получила от ЕС больше денег, чем Венгрия за 20 лет - 27.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: Украина за три года получила от ЕС больше денег, чем Венгрия за 20 лет
Украина за три года получила от Евросоюза почти вдвое больше денег, чем Венгрия за 20 лет, это наглядно демонстрирует, что для Брюсселя на первом месте Киев, а... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T20:44+0300
2025-08-27T20:44+0300
экономика
мировая экономика
украина
венгрия
киев
виктор орбан
петер сийярто
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859859808_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_c6a50ed7c6f7c60b3e41384593e4b1fb.jpg
БУДАПЕШТ, 27 авг - ПРАЙМ. Украина за три года получила от Евросоюза почти вдвое больше денег, чем Венгрия за 20 лет, это наглядно демонстрирует, что для Брюсселя на первом месте Киев, а не страны-члены, сообщила газета Magyar Nemzet на основе анализа отчета Еврокомиссии. "Согласно официальным данным Еврокомиссии, с 24 февраля 2022 года, то есть с начала войны, Украина получила от Евросоюза в общей сложности 168,9 миллиарда евро. Из этой суммы 59,6 миллиарда евро были потрачены на вооружение. Согласно тем же данным, с момента вступления в ЕС в 2004 году наша страна получила в общей сложности 90,2 миллиарда евро из фондов ЕС", - говорится в публикации. По мнению издания, такая ситуация "особенно интересна, хотя бы потому, что Венгрия является полноправным членом Евросоюза, в то время как Украина не смогла даже соответствовать критериям кандидата". "Евросоюз не мог бы лучше проиллюстрировать, что для него Украина на первом месте... Хотя Евросоюз хочет ускорить вступление Украины в сообщество, правда по-прежнему в том, что Украина является одной из самых коррумпированных стран и не соблюдает даже такие элементарные принципы, как обеспечение прав меньшинств", - подчеркнула газета. Премьер Венгрии Виктор Орбан в декабре 2024 года заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма. Если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
https://1prime.ru/20250827/zakharova-861309191.html
украина
венгрия
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859859808_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_04a87bbd74d509666e41640ec078fce4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, венгрия, киев, виктор орбан, петер сийярто, ес
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Киев, Виктор Орбан, Петер Сийярто, ЕС
20:44 27.08.2025
 
СМИ: Украина за три года получила от ЕС больше денег, чем Венгрия за 20 лет

Украина за 3 года получила от ЕС вдвое больше денег, чем Венгрия за 20 лет

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИДа Украины с национальным флагом Украины и флагом Евросоюза на фасаде
Здание МИДа Украины с национальным флагом Украины и флагом Евросоюза на фасаде - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Здание МИДа Украины с национальным флагом Украины и флагом Евросоюза на фасаде. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 27 авг - ПРАЙМ. Украина за три года получила от Евросоюза почти вдвое больше денег, чем Венгрия за 20 лет, это наглядно демонстрирует, что для Брюсселя на первом месте Киев, а не страны-члены, сообщила газета Magyar Nemzet на основе анализа отчета Еврокомиссии.
"Согласно официальным данным Еврокомиссии, с 24 февраля 2022 года, то есть с начала войны, Украина получила от Евросоюза в общей сложности 168,9 миллиарда евро. Из этой суммы 59,6 миллиарда евро были потрачены на вооружение. Согласно тем же данным, с момента вступления в ЕС в 2004 году наша страна получила в общей сложности 90,2 миллиарда евро из фондов ЕС", - говорится в публикации.
По мнению издания, такая ситуация "особенно интересна, хотя бы потому, что Венгрия является полноправным членом Евросоюза, в то время как Украина не смогла даже соответствовать критериям кандидата".
"Евросоюз не мог бы лучше проиллюстрировать, что для него Украина на первом месте... Хотя Евросоюз хочет ускорить вступление Украины в сообщество, правда по-прежнему в том, что Украина является одной из самых коррумпированных стран и не соблюдает даже такие элементарные принципы, как обеспечение прав меньшинств", - подчеркнула газета.
Премьер Венгрии Виктор Орбан в декабре 2024 года заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма. Если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Захарова ответила на реакцию ЕС на опасения Венгрии из-за атак на "Дружбу"
09:53
 
ЭкономикаМировая экономикаУКРАИНАВЕНГРИЯКиевВиктор ОрбанПетер СийяртоЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала