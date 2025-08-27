https://1prime.ru/20250827/dengi-861352139.html

СМИ: Украина за три года получила от ЕС больше денег, чем Венгрия за 20 лет

БУДАПЕШТ, 27 авг - ПРАЙМ. Украина за три года получила от Евросоюза почти вдвое больше денег, чем Венгрия за 20 лет, это наглядно демонстрирует, что для Брюсселя на первом месте Киев, а не страны-члены, сообщила газета Magyar Nemzet на основе анализа отчета Еврокомиссии. "Согласно официальным данным Еврокомиссии, с 24 февраля 2022 года, то есть с начала войны, Украина получила от Евросоюза в общей сложности 168,9 миллиарда евро. Из этой суммы 59,6 миллиарда евро были потрачены на вооружение. Согласно тем же данным, с момента вступления в ЕС в 2004 году наша страна получила в общей сложности 90,2 миллиарда евро из фондов ЕС", - говорится в публикации. По мнению издания, такая ситуация "особенно интересна, хотя бы потому, что Венгрия является полноправным членом Евросоюза, в то время как Украина не смогла даже соответствовать критериям кандидата". "Евросоюз не мог бы лучше проиллюстрировать, что для него Украина на первом месте... Хотя Евросоюз хочет ускорить вступление Украины в сообщество, правда по-прежнему в том, что Украина является одной из самых коррумпированных стран и не соблюдает даже такие элементарные принципы, как обеспечение прав меньшинств", - подчеркнула газета. Премьер Венгрии Виктор Орбан в декабре 2024 года заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма. Если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.

