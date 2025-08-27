https://1prime.ru/20250827/dividend-861342726.html
Совдир "Газпром нефти" рекомендовал дивиденды по итогам первого полугодия
Совдир "Газпром нефти" рекомендовал дивиденды по итогам первого полугодия - 27.08.2025, ПРАЙМ
Совдир "Газпром нефти" рекомендовал дивиденды по итогам первого полугодия
Совет директоров ПАО "Газпром нефть" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2025 года в размере 17,30 рубля на одну обыкновенную акцию,... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T17:52+0300
2025-08-27T17:52+0300
2025-08-27T17:52+0300
энергетика
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/84253/06/842530613_0:0:3206:1804_1920x0_80_0_0_4701a26f57ce6a4e18d21c3c786e4601.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Совет директоров ПАО "Газпром нефть" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2025 года в размере 17,30 рубля на одну обыкновенную акцию, внеочередное собрание акционеров по дивидендам запланировано на 29 сентября, следует из материалов компании. "Решение по вопросу: Одобрить предложения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности ПАО "Газпром нефть" за первое полугодие 2025 года в денежной форме в размере 17,30 рублей на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении. Внеочередное собрание акционеров "Газпром нефти" назначено на 29 сентября, оно пройдет в заочном формате. В повестке, в том числе, вопрос о выплате дивидендов по итогам первого полугодия 2025 года. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 5 сентября.
https://1prime.ru/20250825/obligatsii-861203794.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84253/06/842530613_439:0:3075:1977_1920x0_80_0_0_346289f6bbbf9d6cc182a549f4927c9c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газпром
Совдир "Газпром нефти" рекомендовал дивиденды по итогам первого полугодия
Совдир "Газпром нефти" рекомендовал выплатить дивиденды в 17,30 рубля на акцию
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Совет директоров ПАО "Газпром нефть" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2025 года в размере 17,30 рубля на одну обыкновенную акцию, внеочередное собрание акционеров по дивидендам запланировано на 29 сентября, следует из материалов компании.
"Решение по вопросу: Одобрить предложения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности ПАО "Газпром нефть
" за первое полугодие 2025 года в денежной форме в размере 17,30 рублей на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении.
Внеочередное собрание акционеров "Газпром нефти" назначено на 29 сентября, оно пройдет в заочном формате. В повестке, в том числе, вопрос о выплате дивидендов по итогам первого полугодия 2025 года.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 5 сентября.
"Газпром нефть" утвердила программу биржевых облигаций