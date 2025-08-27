Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совдир "Газпром нефти" рекомендовал дивиденды по итогам первого полугодия
Совдир "Газпром нефти" рекомендовал дивиденды по итогам первого полугодия
энергетика
газпром
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Совет директоров ПАО "Газпром нефть" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2025 года в размере 17,30 рубля на одну обыкновенную акцию, внеочередное собрание акционеров по дивидендам запланировано на 29 сентября, следует из материалов компании. "Решение по вопросу: Одобрить предложения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности ПАО "Газпром нефть" за первое полугодие 2025 года в денежной форме в размере 17,30 рублей на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении. Внеочередное собрание акционеров "Газпром нефти" назначено на 29 сентября, оно пройдет в заочном формате. В повестке, в том числе, вопрос о выплате дивидендов по итогам первого полугодия 2025 года. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 5 сентября.
2025
газпром
Энергетика, Газпром
17:52 27.08.2025
 
Совдир "Газпром нефти" рекомендовал дивиденды по итогам первого полугодия

Совдир "Газпром нефти" рекомендовал выплатить дивиденды в 17,30 рубля на акцию

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Газпром. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Совет директоров ПАО "Газпром нефть" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2025 года в размере 17,30 рубля на одну обыкновенную акцию, внеочередное собрание акционеров по дивидендам запланировано на 29 сентября, следует из материалов компании.
"Решение по вопросу: Одобрить предложения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности ПАО "Газпром нефть" за первое полугодие 2025 года в денежной форме в размере 17,30 рублей на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении.
Внеочередное собрание акционеров "Газпром нефти" назначено на 29 сентября, оно пройдет в заочном формате. В повестке, в том числе, вопрос о выплате дивидендов по итогам первого полугодия 2025 года.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 5 сентября.
