Совдир "Полюса" рекомендовал дивиденды по итогам первого полугодия

Совдир "Полюса" рекомендовал дивиденды по итогам первого полугодия

2025-08-27T13:24+0300

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Совет директоров "Полюса" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам прошлого полугодия - в размере 70,85 рубля на акцию, говорится в материалах компании. "Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Полюс" из средств чистой прибыли ПАО "Полюс", полученной по результатам (первых - ред.) шести месяцев 2025 года, а также части нераспределенной прибыли прошлых лет, выплатить (объявить) дивиденды... в денежной форме в размере 70 (семьдесят) рублей 85 (восемьдесят пять) копеек на одну обыкновенную акцию ПАО "Полюс", - говорится в сообщении. "Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 30 сентября 2025 года", - говорится также в материалах В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано утвердить 13 октября.

