Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совдир "Полюса" рекомендовал дивиденды по итогам первого полугодия - 27.08.2025, ПРАЙМ
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250827/dividendy-861323966.html
Совдир "Полюса" рекомендовал дивиденды по итогам первого полугодия
Совдир "Полюса" рекомендовал дивиденды по итогам первого полугодия - 27.08.2025, ПРАЙМ
Совдир "Полюса" рекомендовал дивиденды по итогам первого полугодия
Совет директоров "Полюса" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам прошлого полугодия - в размере 70,85 рубля на акцию, говорится в материалах компании. | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T13:24+0300
2025-08-27T13:24+0300
экономика
бизнес
финансы
пао "полюс"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861281985_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_95fcafeb5b34c806bce78397f76a061d.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Совет директоров "Полюса" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам прошлого полугодия - в размере 70,85 рубля на акцию, говорится в материалах компании. "Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Полюс" из средств чистой прибыли ПАО "Полюс", полученной по результатам (первых - ред.) шести месяцев 2025 года, а также части нераспределенной прибыли прошлых лет, выплатить (объявить) дивиденды... в денежной форме в размере 70 (семьдесят) рублей 85 (восемьдесят пять) копеек на одну обыкновенную акцию ПАО "Полюс", - говорится в сообщении. "Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 30 сентября 2025 года", - говорится также в материалах В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано утвердить 13 октября.
https://1prime.ru/20250826/dividendy-861259085.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861281985_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_b1bc88b69cb33580d56c647a3e57f185.jpg
1920
1920
true
бизнес, финансы, пао "полюс"
Экономика, Бизнес, Финансы, ПАО "Полюс"
13:24 27.08.2025
 
Совдир "Полюса" рекомендовал дивиденды по итогам первого полугодия

Совдир "Полюса" рекомендовал дивиденды по итогам I полугодия, 70,85 руб на акцию

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Совет директоров "Полюса" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам прошлого полугодия - в размере 70,85 рубля на акцию, говорится в материалах компании.
"Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Полюс" из средств чистой прибыли ПАО "Полюс", полученной по результатам (первых - ред.) шести месяцев 2025 года, а также части нераспределенной прибыли прошлых лет, выплатить (объявить) дивиденды... в денежной форме в размере 70 (семьдесят) рублей 85 (восемьдесят пять) копеек на одну обыкновенную акцию ПАО "Полюс", - говорится в сообщении.
"Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 30 сентября 2025 года", - говорится также в материалах
В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано утвердить 13 октября.
Прибыль - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
"Займер" рекомендовал выплатить дивиденды за второй квартал 2025 года
Вчера, 12:28
 
ЭкономикаБизнесФинансыПАО "Полюс"
 
 
