Доллар дорожает к мировым валютам на фоне ряда факторов

2025-08-27T08:07+0300

2025-08-27T08:07+0300

2025-08-27T08:07+0300

экономика

рынок

мировая экономика

сша

индия

вашингтон

дональд трамп

gfk

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам в среду утром поднимается после вступления в силу повышенных пошлин США на импорт из Индии и в ожидании важных данных на неделе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.59 мск курс евро к доллару снижался до 1,1613 доллара с 1,1642 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 147,94 иены с уровня прошлого закрытия в 147,4 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,24%, до 98,48 пункта. В среду вступила в силу введенная президентом США Дональдом Трампом дополнительная 25-процентная пошлина на импорт из Индии, в результате чего совокупная ставка достигнет 50% - это одни из самых высоких тарифов для Вашингтона. Позднее в среду ожидается выход статистики от исследовательской компании GfK по индексу доверия потребителей к экономике Германии. Прогнозируется, что по состоянию на сентябрь показатель уменьшился до минус 22 пунктов с минус 21,5 пункта ранее. Рынки также ожидают в четверг публикации второй оценки из трех по ВВП США во втором квартале. Первая оценка, опубликованная в конце июля, показала рост экономики страны на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

сша

индия

вашингтон

2025

рынок, мировая экономика, сша, индия, вашингтон, дональд трамп, gfk