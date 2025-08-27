Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар дорожает к мировым валютам на фоне ряда факторов - 27.08.2025, ПРАЙМ
Доллар дорожает к мировым валютам на фоне ряда факторов
Доллар дорожает к мировым валютам на фоне ряда факторов - 27.08.2025, ПРАЙМ
Доллар дорожает к мировым валютам на фоне ряда факторов
Стоимость доллара к мировым валютам в среду утром поднимается после вступления в силу повышенных пошлин США на импорт из Индии и в ожидании важных данных на... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T08:07+0300
2025-08-27T08:07+0300
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам в среду утром поднимается после вступления в силу повышенных пошлин США на импорт из Индии и в ожидании важных данных на неделе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.59 мск курс евро к доллару снижался до 1,1613 доллара с 1,1642 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 147,94 иены с уровня прошлого закрытия в 147,4 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,24%, до 98,48 пункта. В среду вступила в силу введенная президентом США Дональдом Трампом дополнительная 25-процентная пошлина на импорт из Индии, в результате чего совокупная ставка достигнет 50% - это одни из самых высоких тарифов для Вашингтона. Позднее в среду ожидается выход статистики от исследовательской компании GfK по индексу доверия потребителей к экономике Германии. Прогнозируется, что по состоянию на сентябрь показатель уменьшился до минус 22 пунктов с минус 21,5 пункта ранее. Рынки также ожидают в четверг публикации второй оценки из трех по ВВП США во втором квартале. Первая оценка, опубликованная в конце июля, показала рост экономики страны на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
рынок, мировая экономика, сша, индия, вашингтон, дональд трамп, gfk
Экономика, Рынок, Мировая экономика, США, ИНДИЯ, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Gfk
Доллар дорожает к мировым валютам на фоне ряда факторов

Доллар дешевеет к валютам после вступления в силу пошлин США на импорт из Индии

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры евро и долларов США
Денежные купюры евро и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам в среду утром поднимается после вступления в силу повышенных пошлин США на импорт из Индии и в ожидании важных данных на неделе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.59 мск курс евро к доллару снижался до 1,1613 доллара с 1,1642 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 147,94 иены с уровня прошлого закрытия в 147,4 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,24%, до 98,48 пункта.
В среду вступила в силу введенная президентом США Дональдом Трампом дополнительная 25-процентная пошлина на импорт из Индии, в результате чего совокупная ставка достигнет 50% - это одни из самых высоких тарифов для Вашингтона.
Позднее в среду ожидается выход статистики от исследовательской компании GfK по индексу доверия потребителей к экономике Германии. Прогнозируется, что по состоянию на сентябрь показатель уменьшился до минус 22 пунктов с минус 21,5 пункта ранее.
Рынки также ожидают в четверг публикации второй оценки из трех по ВВП США во втором квартале. Первая оценка, опубликованная в конце июля, показала рост экономики страны на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
Доллар дешевеет к евро и иене на опасениях за независимость ФРС
