Доллар дорожает к мировым валютам - 27.08.2025, ПРАЙМ
Доллар дорожает к мировым валютам
Доллар дорожает к мировым валютам
Стоимость доллара растет по отношению к мировым валютам в среду вечером перед публикацией статистики о динамике ВВП США, свидетельствуют данные торгов. | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T17:05+0300
2025-08-27T17:05+0300
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к мировым валютам в среду вечером перед публикацией статистики о динамике ВВП США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.59 мск курс евро к доллару снижался до 1,16 доллара с 1,1642 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене рос до 148,06 иены с уровня прошлого закрытия в 147,4 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,32% - до 98,56 пункта. В четверг будут опубликованы промежуточные данные о ВВП США. Согласно первой, предварительной оценке, американская экономика выросла во втором квартале на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Трейдеры также продолжают оценивать новости вокруг Федеральной резервной системы США. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что отстранил от должности одну из членов совета управляющих Федрезерва Лизу Кук, обвинив ее в "потенциально преступном поведении". Трамп отметил, что у американских властей есть достаточные основания полагать, что Кук могла предоставить ложные сведения об ипотечных соглашениях. При этом сама Кук отказалась покидать свой пост, заявив в СМИ, что "продолжит исполнять свои обязанности и помогать американской экономике".
сша
17:05 27.08.2025
 
Доллар дорожает к мировым валютам

Доллар дорожает к мировым валютам перед публикацией статистики о ВВП США

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к мировым валютам в среду вечером перед публикацией статистики о динамике ВВП США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.59 мск курс евро к доллару снижался до 1,16 доллара с 1,1642 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене рос до 148,06 иены с уровня прошлого закрытия в 147,4 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,32% - до 98,56 пункта.
В четверг будут опубликованы промежуточные данные о ВВП США. Согласно первой, предварительной оценке, американская экономика выросла во втором квартале на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
Трейдеры также продолжают оценивать новости вокруг Федеральной резервной системы США. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что отстранил от должности одну из членов совета управляющих Федрезерва Лизу Кук, обвинив ее в "потенциально преступном поведении". Трамп отметил, что у американских властей есть достаточные основания полагать, что Кук могла предоставить ложные сведения об ипотечных соглашениях.
При этом сама Кук отказалась покидать свой пост, заявив в СМИ, что "продолжит исполнять свои обязанности и помогать американской экономике".
ЭкономикаРынокСШАДональд ТрампФедрезерв
 
 
