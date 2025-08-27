https://1prime.ru/20250827/dolya-861345245.html
Цивилев рассказал о росте доли предприятий ТЭК, использующих ИИ
Цивилев рассказал о росте доли предприятий ТЭК, использующих ИИ - 27.08.2025, ПРАЙМ
Цивилев рассказал о росте доли предприятий ТЭК, использующих ИИ
Доля предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России, использующих искусственный интеллект, к 2027 году увеличится до 70%, сообщил глава Минэнерго... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T18:39+0300
2025-08-27T18:39+0300
2025-08-27T18:39+0300
экономика
россия
рф
москва
сергей цивилев
атэс
промышленность
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0d/848121410_0:60:3034:1767_1920x0_80_0_0_1356b2b77ab60b58cc5d64d34c113f88.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Доля предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России, использующих искусственный интеллект, к 2027 году увеличится до 70%, сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев. "В ТЭК России в 2024 году искусственный интеллект применяли 58% организаций. К 2027 году - будут применять 70% организаций ТЭК", - сказал Цивилев в ходе 15-й встречи министров энергетики Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Помимо этого, министр отметил, что Россия намерена развивать партнерство с экономиками АТЭС, а также пригласил участников встречи и представителей деловых кругов принять участие в ключевом международном отраслевом событии - форуме "Российская энергетическая неделя", который пройдет в Москве 15-17 октября 2025 года.
https://1prime.ru/20250827/virus-861338571.html
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0d/848121410_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_d440dc9b934d06a09d16d713f135f81a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, москва, сергей цивилев, атэс, промышленность
Экономика, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Сергей Цивилев, АТЭС, Промышленность
Цивилев рассказал о росте доли предприятий ТЭК, использующих ИИ
Цивилев: доля использующих ИИ предприятий ТЭК увеличится до 70% к 2027 г