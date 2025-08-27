Цивилев рассказал о росте доли предприятий ТЭК, использующих ИИ

https://1prime.ru/20250827/dolya-861345245.html

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Доля предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России, использующих искусственный интеллект, к 2027 году увеличится до 70%, сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев. "В ТЭК России в 2024 году искусственный интеллект применяли 58% организаций. К 2027 году - будут применять 70% организаций ТЭК", - сказал Цивилев в ходе 15-й встречи министров энергетики Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Помимо этого, министр отметил, что Россия намерена развивать партнерство с экономиками АТЭС, а также пригласил участников встречи и представителей деловых кругов принять участие в ключевом международном отраслевом событии - форуме "Российская энергетическая неделя", который пройдет в Москве 15-17 октября 2025 года.

