Цивилев рассказал о росте доли предприятий ТЭК, использующих ИИ - 27.08.2025
Цивилев рассказал о росте доли предприятий ТЭК, использующих ИИ
Цивилев рассказал о росте доли предприятий ТЭК, использующих ИИ - 27.08.2025, ПРАЙМ
Цивилев рассказал о росте доли предприятий ТЭК, использующих ИИ
Доля предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России, использующих искусственный интеллект, к 2027 году увеличится до 70%, сообщил глава Минэнерго... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T18:39+0300
2025-08-27T18:39+0300
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Доля предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России, использующих искусственный интеллект, к 2027 году увеличится до 70%, сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев. "В ТЭК России в 2024 году искусственный интеллект применяли 58% организаций. К 2027 году - будут применять 70% организаций ТЭК", - сказал Цивилев в ходе 15-й встречи министров энергетики Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Помимо этого, министр отметил, что Россия намерена развивать партнерство с экономиками АТЭС, а также пригласил участников встречи и представителей деловых кругов принять участие в ключевом международном отраслевом событии - форуме "Российская энергетическая неделя", который пройдет в Москве 15-17 октября 2025 года.
18:39 27.08.2025
 
Цивилев рассказал о росте доли предприятий ТЭК, использующих ИИ

Цивилев: доля использующих ИИ предприятий ТЭК увеличится до 70% к 2027 г

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Доля предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России, использующих искусственный интеллект, к 2027 году увеличится до 70%, сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.
"В ТЭК России в 2024 году искусственный интеллект применяли 58% организаций. К 2027 году - будут применять 70% организаций ТЭК", - сказал Цивилев в ходе 15-й встречи министров энергетики Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Помимо этого, министр отметил, что Россия намерена развивать партнерство с экономиками АТЭС, а также пригласил участников встречи и представителей деловых кругов принять участие в ключевом международном отраслевом событии - форуме "Российская энергетическая неделя", который пройдет в Москве 15-17 октября 2025 года.
