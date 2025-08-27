https://1prime.ru/20250827/eksport-861308519.html

Аналитики спрогнозировали снижение объема экспорта Индии в США

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 авг – ПРАЙМ. Экспорт Индии в США в 2025-2026 финансовом году резко сократится - на 43%, до 49,6 миллиарда долларов, в связи с вводом в действие новых тарифов на индийские товары, прогнозируют аналитики индийского экономического исследовательского центра Global Trade Research Initiative. "Пошлины США сократят экспорт Индии в США до 49,6 миллиарда долларов в 2025-2026 финансовом году, что на 43% меньше, чем 86,5 миллиарда долларов в 2024-2025 финансовом году", - говорится в отчете центра. 2025-2026 финансовый год начался в Индии 1 апреля. По данным аналитического центра, пошлинами не будет облагаться 30% экспорта из Индии в США на сумму 27,6 миллиарда долларов, речь идет о таких товарах, как фармацевтика и электроника. При этом 4% (3,4 миллиарда долларов в стоимостном выражении), в основном автозапчасти, будут облагаться пошлинами по ставке 25%. В то же время 66% индийского экспорта на 60,2 миллиарда долларов, включая такие товары, как одежда, драгоценные камни, ювелирные изделия, креветки, ковры и мебель, будет облагаться пошлинами в размере 50%. "Экспорт из этих секторов может упасть на 70%, до 18,6 миллиарда долларов, что приведет к общему сокращению поставок в США на 43% и поставит под угрозу сотни тысяч рабочих мест", - предупреждают аналитики центра. В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие пошлины со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Пошлина вступила в силу 7 августа. При этом Трамп также подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эти санкции начали действовать с 27 августа. Еще до ввода новых санкций США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения. Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения.

