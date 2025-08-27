https://1prime.ru/20250827/energetika-861316322.html

Минэнерго призвало повышать роль государства в развитии энергетики

НОВОСИБИРСК, 27 авг – ПРАЙМ. Роль государства с точки зрения большего вовлечения в долгосрочные планы развития российской энергетики ученых и промышленников должна повышаться, заявил на форуме "Технропром-2025" замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак. По его словам, в настоящее время очень актуальна задача доступного энергоснабжения и масштабного обновления энергосистем в различных отраслях с минимальными затратами. "В рамках формирования концепции управления стоимостью конечного киловатта мы уже подошли совместно с Минпромторгом и совсем скоро подойдем совместно с научным сообществом, с Минобрнауки, с Академией наук к формированию отраслевых заказов как по технологиям, в первую очередь, накопителям, газовым турбинам, в долгосрочном периоде, чтобы были горизонты планирования у ученых и промышленников наших как минимум до 2042-2050 года, так и формирование отраслевого заказа на НИОКРы, на технологическое развитие", - сказал Грабчак, выступая по видеосвязи. В этой связи, по его словам, предстоит решить большую задачу, которая требует "планирования сверху". "Рыночные отношения, в частности, и в электроэнергетике, конечно, хороши и помогли в конце 1990-х и 2000-х годах поддержать состояние энергосистемы и обеспечить развитие страны с точки зрения наличия недорогого ресурса в энергоснабжении… Но мы видим, что сейчас принципы управления, которые были, должны адаптироваться, меняться. Мы видим, что роль государства должна повышаться с точки зрения большего вовлечения в долгосрочные планы, в планирование сверху, создание гарантий по отраслевым заказам по разным направлениям", - сказал замминистра. Он выразил надежду, что в ближайшее время появятся количественные обязательства со стороны государства по реализации тех или иных новых технологий. "Отраслевой заказ, собранный со всех наших энергетических компаний, здесь сделать будет не так сложно. Этот отраслевой заказ должен быть гарантией для нашей науки и промышленности, что деньги будут направляться и технологии будут востребованы", - добавил он.

рф

россия, рф, евгений грабчак, минпромторг, минобрнауки