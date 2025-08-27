https://1prime.ru/20250827/energiya-861349915.html

Выработка электроэнергии в России за месяц выросла на 6,8 процента

2025-08-27T19:24+0300

энергетика

россия

росстат

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии в России в июле увеличилась на 6,8% по сравнению с июнем и снизилась на 1,3% по отношению к июлю 2024 года - до 91,6 миллиарда кВт.ч; в январе-июле - снизилась на 2% в годовом выражении, до 692 миллиардов кВт.ч, следует из материалов Росстата. Тепловые электростанции в январе-июле снизили выработку электроэнергии на 0,7% в годовом выражении – до 448 миллиардов кВт.ч. В июле выработка ТЭС снизилась на 5,5% в годовом выражении и увеличилась на 8,5% в месячном – до 53,5 миллиарда кВт.ч. Гидроэлектростанции за семь месяцев произвели 116 миллиардов кВт.ч электроэнергии - на 10,1% меньше, чем год назад. В июле выработка ГЭС составила 18,1 миллиарда кВт.ч, снизившись на 2,3% в годовом выражении и на 0,2% в месячном. Генерация электричества на АЭС в январе-июле увеличилась на 1,7% - до 123 миллиардов кВт.ч. При этом в июле она увеличилась на 13,6% в годовом выражении и на 9,6% в месячном - до 19,3 миллиарда кВт.ч.

