Евро дешевеет к доллару на слабой статистике из Германии

2025-08-27T11:38+0300

экономика

рынок

сша

германия

gfk

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Курс евро к доллару уменьшается в среду днем после публикации слабой макростатистики из Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.30 мск курс евро к доллару снижался до 1,1588 доллара с 1,1642 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 147,95 иены с уровня прошлого закрытия в 147,4 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,4%, до 98,63 пункта. По данным исследовательской Gfk, индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на сентябрь опустился до минус 23,6 пункта с пересмотренного значения августа в минус 21,7 пункта, прогноз составлял 22 пункта. Индексы ожидания роста заработных плат и "готовности потребителей покупать" стали самыми низкими с марта и февраля текущего года соответственно. В релизе отмечалось, что геополитическая ситуация и пошлины США усугубляют опасения по поводу того, что цены на энергоносители снова могут подняться, а неопределенность относительно инфляции и риски вокруг рабочих мест приводят к неуверенности потребителей в планировании, в том числе в вопросах крупных покупок. Внимание рынков теперь сосредоточено вокруг важной американской статистики, публикация которой намечена на четверг. В этот день станет известная вторая оценка из трех по ВВП США во втором квартале. Первая оценка, опубликованная в конце июля, показала рост экономики страны на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

сша

германия

