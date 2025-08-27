https://1prime.ru/20250827/evro--861315853.html
Евро дешевеет к доллару на слабой статистике из Германии
Евро дешевеет к доллару на слабой статистике из Германии - 27.08.2025, ПРАЙМ
Евро дешевеет к доллару на слабой статистике из Германии
Курс евро к доллару уменьшается в среду днем после публикации слабой макростатистики из Германии, свидетельствуют данные торгов. | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T11:38+0300
2025-08-27T11:38+0300
2025-08-27T11:38+0300
экономика
рынок
сша
германия
gfk
https://cdnn.1prime.ru/img/76331/53/763315320_0:413:3872:2591_1920x0_80_0_0_4c9515ed3e61585b0ca09f1d0e8fd739.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Курс евро к доллару уменьшается в среду днем после публикации слабой макростатистики из Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.30 мск курс евро к доллару снижался до 1,1588 доллара с 1,1642 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 147,95 иены с уровня прошлого закрытия в 147,4 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,4%, до 98,63 пункта. По данным исследовательской Gfk, индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на сентябрь опустился до минус 23,6 пункта с пересмотренного значения августа в минус 21,7 пункта, прогноз составлял 22 пункта. Индексы ожидания роста заработных плат и "готовности потребителей покупать" стали самыми низкими с марта и февраля текущего года соответственно. В релизе отмечалось, что геополитическая ситуация и пошлины США усугубляют опасения по поводу того, что цены на энергоносители снова могут подняться, а неопределенность относительно инфляции и риски вокруг рабочих мест приводят к неуверенности потребителей в планировании, в том числе в вопросах крупных покупок. Внимание рынков теперь сосредоточено вокруг важной американской статистики, публикация которой намечена на четверг. В этот день станет известная вторая оценка из трех по ВВП США во втором квартале. Первая оценка, опубликованная в конце июля, показала рост экономики страны на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
https://1prime.ru/20250826/estoniya-861251417.html
сша
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76331/53/763315320_416:0:3872:2592_1920x0_80_0_0_77386a0a6039cd99603a58ef5c2b3df7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, сша, германия, gfk
Экономика, Рынок, США, ГЕРМАНИЯ, Gfk
Евро дешевеет к доллару на слабой статистике из Германии
Курс евро к доллару снижается после публикации слабой макростатистики из Германии
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Курс евро к доллару уменьшается в среду днем после публикации слабой макростатистики из Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.30 мск курс евро к доллару снижался до 1,1588 доллара с 1,1642 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 147,95 иены с уровня прошлого закрытия в 147,4 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,4%, до 98,63 пункта.
По данным исследовательской Gfk, индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на сентябрь опустился до минус 23,6 пункта с пересмотренного значения августа в минус 21,7 пункта, прогноз составлял 22 пункта. Индексы ожидания роста заработных плат и "готовности потребителей покупать" стали самыми низкими с марта и февраля текущего года соответственно.
В релизе отмечалось, что геополитическая ситуация и пошлины США усугубляют опасения по поводу того, что цены на энергоносители снова могут подняться, а неопределенность относительно инфляции и риски вокруг рабочих мест приводят к неуверенности потребителей в планировании, в том числе в вопросах крупных покупок.
Внимание рынков теперь сосредоточено вокруг важной американской статистики, публикация которой намечена на четверг. В этот день станет известная вторая оценка из трех по ВВП США во втором квартале. Первая оценка, опубликованная в конце июля, показала рост экономики страны на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
Эстония планирует потратить 200 миллионов евро на борьбу с беспилотниками