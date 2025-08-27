https://1prime.ru/20250827/fas-861313979.html

ФАС выявила признаки монопольно высоких цен на товары в "Шереметьево"

ФАС выявила признаки монопольно высоких цен на товары в "Шереметьево" - 27.08.2025, ПРАЙМ

ФАС выявила признаки монопольно высоких цен на товары в "Шереметьево"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила признаки установления монопольно высоких цен на продовольственные товары в "Шереметьево" и воду в аэропорту... | 27.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-27T11:12+0300

2025-08-27T11:12+0300

2025-08-27T11:12+0300

экономика

бизнес

россия

сургут

московская область

уфас

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860009651_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_f07bdd3a7a1f7685aef5d7a1701084ea.jpg

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила признаки установления монопольно высоких цен на продовольственные товары в "Шереметьево" и воду в аэропорту Сургута, сообщило ведомство. Признаки нарушения выявлены в ходе масштабного анализа ценообразования на рынках розничной торговли и предоставления услуг общественного питания в аэропортах с пассажиропотоком свыше 1 миллиона человек в год. Соответствующее поручение ФАС России 21 июня направила в 28 территориальных органов. К настоящему моменту признаки нарушения антимонопольного законодательства выявлены в двух регионах. "В Подмосковье территориальный орган службы установил, что ООО "Мир Вендинга" занимает доминирующее положение на рынке розничной торговли продовольственными товарами в аэропорту "Шереметьево". При этом цены на многие товары, реализуемые в вендинговых автоматах организации, были необоснованно завышены", - сообщили в ФАС. Там добавили, что "на территории стерильной зоны аэропорта Сургут территориальное управление ведомства установило доминирующее положение АО "Аэропорт Сургут" с долей 100%. При этом Ханты-Мансийское УФАС России выявило признаки установления организацией необоснованно высоких цен на бутилированную питьевую воду в этой зоне". Территориальные органы службы возбудили антимонопольные дела в отношении ООО "Мир Вендинга" и АО "Аэропорт Сургут" по признакам установления монопольно высоких цен на товары. В случае подтверждения фактов нарушений организациям грозят административные штрафы в соответствии с частью 1 статьи 14.31 КоАП РФ. Это нарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до одного миллиона рублей. Антимонопольные органы продолжают проверки ценообразования на рынках розничной торговли и предоставления услуг общественного питания в аэропортах.

https://1prime.ru/20250825/fas-861235331.html

сургут

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, сургут, московская область, уфас