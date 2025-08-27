Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС выявила признаки монопольно высоких цен на товары в "Шереметьево" - 27.08.2025
ФАС выявила признаки монопольно высоких цен на товары в "Шереметьево"
11:12 27.08.2025
 
Аэропорт Шереметьево
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила признаки установления монопольно высоких цен на продовольственные товары в "Шереметьево" и воду в аэропорту Сургута, сообщило ведомство.
Признаки нарушения выявлены в ходе масштабного анализа ценообразования на рынках розничной торговли и предоставления услуг общественного питания в аэропортах с пассажиропотоком свыше 1 миллиона человек в год. Соответствующее поручение ФАС России 21 июня направила в 28 территориальных органов. К настоящему моменту признаки нарушения антимонопольного законодательства выявлены в двух регионах.
"В Подмосковье территориальный орган службы установил, что ООО "Мир Вендинга" занимает доминирующее положение на рынке розничной торговли продовольственными товарами в аэропорту "Шереметьево". При этом цены на многие товары, реализуемые в вендинговых автоматах организации, были необоснованно завышены", - сообщили в ФАС.
Там добавили, что "на территории стерильной зоны аэропорта Сургут территориальное управление ведомства установило доминирующее положение АО "Аэропорт Сургут" с долей 100%. При этом Ханты-Мансийское УФАС России выявило признаки установления организацией необоснованно высоких цен на бутилированную питьевую воду в этой зоне".
Территориальные органы службы возбудили антимонопольные дела в отношении ООО "Мир Вендинга" и АО "Аэропорт Сургут" по признакам установления монопольно высоких цен на товары. В случае подтверждения фактов нарушений организациям грозят административные штрафы в соответствии с частью 1 статьи 14.31 КоАП РФ. Это нарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до одного миллиона рублей.
Антимонопольные органы продолжают проверки ценообразования на рынках розничной торговли и предоставления услуг общественного питания в аэропортах.
