Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС выявила нарушения при реализации препарата "Элапраза" - 27.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250827/fas-861327499.html
ФАС выявила нарушения при реализации препарата "Элапраза"
ФАС выявила нарушения при реализации препарата "Элапраза" - 27.08.2025, ПРАЙМ
ФАС выявила нарушения при реализации препарата "Элапраза"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила антиконкурентное соглашение при реализации в рамках госзакупок орфанного препарата "Элапраза" на сумму более | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T14:10+0300
2025-08-27T14:10+0300
экономика
бизнес
технологии
минздрав
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860068653_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_3103ee751548b2539cc72e85fbd6e426.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила антиконкурентное соглашение при реализации в рамках госзакупок орфанного препарата "Элапраза" на сумму более 5,9 миллиарда рублей: возбуждены дела в отношении единственного импортера препарата в России ООО "Такеда Фармасьютикалс" и его дистрибьютора АО "Фармимэкс", заявили в ведомстве. "Элапраза" (МНН "Идурсульфаза") входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и не имеет аналогов в Российской Федерации. Его используют для лечения наследственной ферментативной недостаточности у пациентов с синдромом Хантера. "ФАС выявила антиконкурентное соглашение при реализации орфанного препарата "Элапраза". Признаки нарушения выявлены при осуществлении закупок жизненно важного лекарственного препарата на сумму более 5,9 миллиарда рублей для нужд государственного заказчика", - сообщили в ведомстве, добавив, что госзаказчиком выступает Минздрав России. "Ведомство возбудило дело по признакам заключения и реализации запрещенного "вертикального" соглашения в отношении единственного импортера "Элапразы" в России – ООО "Такеда Фармасьютикалс", а также его ключевого дистрибьютора – АО "Фармацевтический Импорт, Экспорт" (АО "Фармимэкс")", - добавили в ФАС. Отмечается, что компании установили в дополнительные соглашения к договорам поставки фиксированные цены для реализации лекарственного препарата в рамках госзакупок на уровне максимальных значений, определенных в государственном реестре предельных отпускных цен. В результате госзакупки препарата проходили без снижения начальных максимальных цен контрактов. В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы, добавили в ФАС России.
https://1prime.ru/20250827/fas-861313979.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860068653_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3db9b6f91e870738f32affd37c3c798b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, технологии, минздрав
Экономика, Бизнес, Технологии, Минздрав
14:10 27.08.2025
 
ФАС выявила нарушения при реализации препарата "Элапраза"

ФАС выявила нарушения при реализации препарата "Элапраза" на 5,9 миллиарда рублей

© РИА Новости . Максим БогодвидТаблетки в руке
Таблетки в руке - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила антиконкурентное соглашение при реализации в рамках госзакупок орфанного препарата "Элапраза" на сумму более 5,9 миллиарда рублей: возбуждены дела в отношении единственного импортера препарата в России ООО "Такеда Фармасьютикалс" и его дистрибьютора АО "Фармимэкс", заявили в ведомстве.
"Элапраза" (МНН "Идурсульфаза") входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и не имеет аналогов в Российской Федерации. Его используют для лечения наследственной ферментативной недостаточности у пациентов с синдромом Хантера.
"ФАС выявила антиконкурентное соглашение при реализации орфанного препарата "Элапраза". Признаки нарушения выявлены при осуществлении закупок жизненно важного лекарственного препарата на сумму более 5,9 миллиарда рублей для нужд государственного заказчика", - сообщили в ведомстве, добавив, что госзаказчиком выступает Минздрав России.
"Ведомство возбудило дело по признакам заключения и реализации запрещенного "вертикального" соглашения в отношении единственного импортера "Элапразы" в России – ООО "Такеда Фармасьютикалс", а также его ключевого дистрибьютора – АО "Фармацевтический Импорт, Экспорт" (АО "Фармимэкс")", - добавили в ФАС.
Отмечается, что компании установили в дополнительные соглашения к договорам поставки фиксированные цены для реализации лекарственного препарата в рамках госзакупок на уровне максимальных значений, определенных в государственном реестре предельных отпускных цен. В результате госзакупки препарата проходили без снижения начальных максимальных цен контрактов.
В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы, добавили в ФАС России.
Аэропорт Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
ФАС выявила признаки монопольно высоких цен на товары в "Шереметьево"
11:12
 
ЭкономикаБизнесТехнологииМинздрав
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала