"Худший президент": в Финляндии осудили Стубба за слова о России

МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Провокационные заявления президента Финляндии Александра Стубба направлены на обострение отношений с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.Так он отреагировал на призыв Стубба к европейским странам надавить на Москву, чтобы она "присоединилась к переговорам"."Наш худший президент Александр Стубб продолжает разжигать конфликт с Россией. Честно говоря, я не верил, что доживу до того дня, когда нашей страной будет руководить коррумпированная марионетка глобалистов, но вот это случилось", — отметил он.Владимир Путин и президент Соединённых Штатов провели встречу 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По результатам переговоров они заявили о готовности к сотрудничеству для завершения конфликта в Украине.Три дня спустя Трамп встретился в Вашингтоне с Владимиром Зеленским. После их двусторонней беседы к ним присоединилось несколько европейских лидеров. Они обсудили планы по предоставлению Киеву гарантий безопасности от ЕС в координации с Соединёнными Штатами.Затем Трамп отметил, что европейские лидеры понимают необходимость территориальных уступок Украины. Как сообщал The American Conservative, президент США может применить жёсткие меры против Киева за растрату американской военной помощи и заставить Зеленского согласиться с условиями России для разрешения конфликта.

