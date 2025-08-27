Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Худший президент": в Финляндии осудили Стубба за слова о России
Провокационные заявления президента Финляндии Александра Стубба направлены на обострение отношений с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас
2025-08-27T23:54+0300
2025-08-27T23:57+0300
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Провокационные заявления президента Финляндии Александра Стубба направлены на обострение отношений с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.Так он отреагировал на призыв Стубба к европейским странам надавить на Москву, чтобы она "присоединилась к переговорам"."Наш худший президент Александр Стубб продолжает разжигать конфликт с Россией. Честно говоря, я не верил, что доживу до того дня, когда нашей страной будет руководить коррумпированная марионетка глобалистов, но вот это случилось", — отметил он.Владимир Путин и президент Соединённых Штатов провели встречу 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По результатам переговоров они заявили о готовности к сотрудничеству для завершения конфликта в Украине.Три дня спустя Трамп встретился в Вашингтоне с Владимиром Зеленским. После их двусторонней беседы к ним присоединилось несколько европейских лидеров. Они обсудили планы по предоставлению Киеву гарантий безопасности от ЕС в координации с Соединёнными Штатами.Затем Трамп отметил, что европейские лидеры понимают необходимость территориальных уступок Украины. Как сообщал The American Conservative, президент США может применить жёсткие меры против Киева за растрату американской военной помощи и заставить Зеленского согласиться с условиями России для разрешения конфликта.
23:54 27.08.2025 (обновлено: 23:57 27.08.2025)
 
"Худший президент": в Финляндии осудили Стубба за слова о России

Малинен: Стубб разжигает конфликт с Россией

МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Провокационные заявления президента Финляндии Александра Стубба направлены на обострение отношений с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
Так он отреагировал на призыв Стубба к европейским странам надавить на Москву, чтобы она "присоединилась к переговорам".
Стубб сделал заявление о России после разговора с Зеленским
Вчера, 16:57
"Наш худший президент Александр Стубб продолжает разжигать конфликт с Россией. Честно говоря, я не верил, что доживу до того дня, когда нашей страной будет руководить коррумпированная марионетка глобалистов, но вот это случилось", — отметил он.
Владимир Путин и президент Соединённых Штатов провели встречу 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По результатам переговоров они заявили о готовности к сотрудничеству для завершения конфликта в Украине.
Три дня спустя Трамп встретился в Вашингтоне с Владимиром Зеленским. После их двусторонней беседы к ним присоединилось несколько европейских лидеров. Они обсудили планы по предоставлению Киеву гарантий безопасности от ЕС в координации с Соединёнными Штатами.
Затем Трамп отметил, что европейские лидеры понимают необходимость территориальных уступок Украины. Как сообщал The American Conservative, президент США может применить жёсткие меры против Киева за растрату американской военной помощи и заставить Зеленского согласиться с условиями России для разрешения конфликта.
"Нож к горлу": в Чехии выступили с предупреждением Зеленскому
Вчера, 23:05
Вчера, 23:05
 
