NYT: фонд Гейтса прекратил выдачу грантов фирме, связанной с демократами - 27.08.2025
NYT: фонд Гейтса прекратил выдачу грантов фирме, связанной с демократами
Благотворительный фонд американского миллиардера и основателя технологической корпорации Microsoft Билла Гейтса прекратил выдачу грантов связанной с... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T19:47+0300
2025-08-27T19:47+0300
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Благотворительный фонд американского миллиардера и основателя технологической корпорации Microsoft Билла Гейтса прекратил выдачу грантов связанной с Демократической партией консалтинговой фирме Arabella Advisors, пишет газета New York Times со ссылкой на внутреннее заявление фонда. Arabella Advisors, как отмечает газета, помимо управления некоммерческими организациями оказывает услуги политическим фондам, средства которых используются в том числе для поддержки комитетов политического действия Демократической партии. "В конце июня Фонд Гейтса принял решение прекратить предоставление грантов некоммерческим фондам, управляемым консалтинговой фирмой Arabella Advisors", - сообщает газета. При этом в публикации говорится, что во внутреннем заявлении не было сказано ни слова о политическом подтексте решения, а официальной причиной его принятия называется стремление фонда теснее сотрудничать с грантополучателями - без участия посредников вроде Arabella Advisors. В статье подчеркивается, что приписываемое гендиректору фонда Марку Сазману решение вызвало беспокойство в среде "прогрессивной" филантропии, а ряд НКО, сотрудничающих с Arabella Advisors, уже стремятся дистанцироваться от фирмы, чтобы сохранить отношения с Фондом Гейтса. Газета также указывает, что стремление Фонда Гейтса оборвать связи с Arabella Advisors появилось даже раньше, в первую очередь по причине критики со стороны консервативной части политического спектра и возвращения Дональда Трампа на пост президента США.
19:47 27.08.2025
 
NYT: фонд Гейтса прекратил выдачу грантов фирме, связанной с демократами

© РИА Новости . Григорий Сысоев
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Билл Гейтс вновь в лидерах списка миллиардеров Forbes
Гейтс раскрыл, на что хочет потратить свое состояние
2 июня, 22:16
 
