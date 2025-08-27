https://1prime.ru/20250827/fond-861351290.html

NYT: фонд Гейтса прекратил выдачу грантов фирме, связанной с демократами

NYT: фонд Гейтса прекратил выдачу грантов фирме, связанной с демократами - 27.08.2025, ПРАЙМ

NYT: фонд Гейтса прекратил выдачу грантов фирме, связанной с демократами

Благотворительный фонд американского миллиардера и основателя технологической корпорации Microsoft Билла Гейтса прекратил выдачу грантов связанной с... | 27.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-27T19:47+0300

2025-08-27T19:47+0300

2025-08-27T19:47+0300

экономика

финансы

банки

сша

билл гейтс

дональд трамп

microsoft

new york times

https://cdnn.1prime.ru/img/83305/26/833052642_0:0:2905:1634_1920x0_80_0_0_5b7344ca9e293a5d062cc7ab0db37e2e.jpg

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Благотворительный фонд американского миллиардера и основателя технологической корпорации Microsoft Билла Гейтса прекратил выдачу грантов связанной с Демократической партией консалтинговой фирме Arabella Advisors, пишет газета New York Times со ссылкой на внутреннее заявление фонда. Arabella Advisors, как отмечает газета, помимо управления некоммерческими организациями оказывает услуги политическим фондам, средства которых используются в том числе для поддержки комитетов политического действия Демократической партии. "В конце июня Фонд Гейтса принял решение прекратить предоставление грантов некоммерческим фондам, управляемым консалтинговой фирмой Arabella Advisors", - сообщает газета. При этом в публикации говорится, что во внутреннем заявлении не было сказано ни слова о политическом подтексте решения, а официальной причиной его принятия называется стремление фонда теснее сотрудничать с грантополучателями - без участия посредников вроде Arabella Advisors. В статье подчеркивается, что приписываемое гендиректору фонда Марку Сазману решение вызвало беспокойство в среде "прогрессивной" филантропии, а ряд НКО, сотрудничающих с Arabella Advisors, уже стремятся дистанцироваться от фирмы, чтобы сохранить отношения с Фондом Гейтса. Газета также указывает, что стремление Фонда Гейтса оборвать связи с Arabella Advisors появилось даже раньше, в первую очередь по причине критики со стороны консервативной части политического спектра и возвращения Дональда Трампа на пост президента США.

https://1prime.ru/20250602/geyts-858143781.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, сша, билл гейтс, дональд трамп, microsoft, new york times