МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Оборонный экспорт Германии достиг рекордных 12,83 миллиарда евро в 2024 году, 64% от этой суммы пришлось на Украину, сообщает министерство экономики ФРГ. "Сегодня федеральное правительство утвердило отчет об экспорте вооружений за 2024 год… В 2024 году были выданы индивидуальные разрешения на экспорт военной техники на сумму около 12,83 миллиарда евро. Как и в 2023 году, основной упор в политике экспорта вооружений федерального правительства был сделан на поддержку Украины", - говорится в пресс-релизе на сайте министерства. Сумма выданных государством разрешений на экспорт вооружений Украине достигла 8,15 миллиарда евро, что составляет 64% от всего оборонного экспорта, уточняет минэкономики. Как отмечает телеканал ARD, показатель оборонного экспорта ФРГ за 2024 год стал самым высоким в истории страны, превысив рекордное значение в 11,71 миллиарда евро, установленное годом ранее. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
