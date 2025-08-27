Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
27.08.2025

Оборонный экспорт Германии достиг рекордных 12,83 миллиарда евро
Оборонный экспорт Германии достиг рекордных 12,83 миллиарда евро
Оборонный экспорт Германии достиг рекордных 12,83 миллиарда евро - 27.08.2025, ПРАЙМ
Оборонный экспорт Германии достиг рекордных 12,83 миллиарда евро
Оборонный экспорт Германии достиг рекордных 12,83 миллиарда евро в 2024 году, 64% от этой суммы пришлось на Украину, сообщает министерство экономики ФРГ. | 27.08.2025, ПРАЙМ
мировая экономика
украина
германия
запад
сергей лавров
нато
мид рф
МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Оборонный экспорт Германии достиг рекордных 12,83 миллиарда евро в 2024 году, 64% от этой суммы пришлось на Украину, сообщает министерство экономики ФРГ. "Сегодня федеральное правительство утвердило отчет об экспорте вооружений за 2024 год… В 2024 году были выданы индивидуальные разрешения на экспорт военной техники на сумму около 12,83 миллиарда евро. Как и в 2023 году, основной упор в политике экспорта вооружений федерального правительства был сделан на поддержку Украины", - говорится в пресс-релизе на сайте министерства. Сумма выданных государством разрешений на экспорт вооружений Украине достигла 8,15 миллиарда евро, что составляет 64% от всего оборонного экспорта, уточняет минэкономики. Как отмечает телеканал ARD, показатель оборонного экспорта ФРГ за 2024 год стал самым высоким в истории страны, превысив рекордное значение в 11,71 миллиарда евро, установленное годом ранее. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
украина
германия
запад
мировая экономика, украина, германия, запад, сергей лавров, нато, мид рф
Мировая экономика, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, ЗАПАД, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ
22:43 27.08.2025
 
Оборонный экспорт Германии достиг рекордных 12,83 миллиарда евро

Оборонный экспорт Германии достиг рекордных 12,83 миллиарда евро в 2024 году

МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Оборонный экспорт Германии достиг рекордных 12,83 миллиарда евро в 2024 году, 64% от этой суммы пришлось на Украину, сообщает министерство экономики ФРГ.
"Сегодня федеральное правительство утвердило отчет об экспорте вооружений за 2024 год… В 2024 году были выданы индивидуальные разрешения на экспорт военной техники на сумму около 12,83 миллиарда евро. Как и в 2023 году, основной упор в политике экспорта вооружений федерального правительства был сделан на поддержку Украины", - говорится в пресс-релизе на сайте министерства.
Сумма выданных государством разрешений на экспорт вооружений Украине достигла 8,15 миллиарда евро, что составляет 64% от всего оборонного экспорта, уточняет минэкономики.
Как отмечает телеканал ARD, показатель оборонного экспорта ФРГ за 2024 год стал самым высоким в истории страны, превысив рекордное значение в 11,71 миллиарда евро, установленное годом ранее.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
НАТО приобрела у США оружия для Украины на 1,5 миллиарда долларов
Мировая экономика, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, ЗАПАД, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ
 
 
