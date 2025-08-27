https://1prime.ru/20250827/ft-861326436.html

Китай планирует утроить производство процессоров для ИИ, пишут СМИ

Китай планирует утроить производство процессоров для ИИ, пишут СМИ - 27.08.2025, ПРАЙМ

Китай планирует утроить производство процессоров для ИИ, пишут СМИ

27.08.2025

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Китай к 2026 году планирует утроить производство процессоров для технологий искусственного интеллекта, в том числе посредством открытия трех новых заводов компании Huawei, пишет издание Financial Times со ссылкой на источники. "Китайские производители чипов стремятся утроить общий объём производства процессоров для искусственного интеллекта в следующем году, поскольку Пекин соревнуется с США в разработке самых передовых решений для ИИ", - пишет издание. В частности, один новый завод компании Huawei, предназначенный для производства процессоров для искусственного интеллекта, должен начать работу уже в конце этого года, а ещё два должны быть запущены в 2026 году. По словам осведомленных о проекте, совокупная мощность этих трех новых заводов может превзойти текущий общий объем производства аналогичных линий ведущего китайского производителя микросхем SMIC.

