2025-08-27T13:58+0300
2025-08-27T13:58+0300
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Китай к 2026 году планирует утроить производство процессоров для технологий искусственного интеллекта, в том числе посредством открытия трех новых заводов компании Huawei, пишет издание Financial Times со ссылкой на источники. "Китайские производители чипов стремятся утроить общий объём производства процессоров для искусственного интеллекта в следующем году, поскольку Пекин соревнуется с США в разработке самых передовых решений для ИИ", - пишет издание. В частности, один новый завод компании Huawei, предназначенный для производства процессоров для искусственного интеллекта, должен начать работу уже в конце этого года, а ещё два должны быть запущены в 2026 году. По словам осведомленных о проекте, совокупная мощность этих трех новых заводов может превзойти текущий общий объем производства аналогичных линий ведущего китайского производителя микросхем SMIC.
технологии, китай, пекин, сша, huawei, financial times
13:58 27.08.2025
 
Китай планирует утроить производство процессоров для ИИ, пишут СМИ

© РИА Новости . Илья Питалев
© РИА Новости . Илья Питалев
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Китай к 2026 году планирует утроить производство процессоров для технологий искусственного интеллекта, в том числе посредством открытия трех новых заводов компании Huawei, пишет издание Financial Times со ссылкой на источники.
"Китайские производители чипов стремятся утроить общий объём производства процессоров для искусственного интеллекта в следующем году, поскольку Пекин соревнуется с США в разработке самых передовых решений для ИИ", - пишет издание.
В частности, один новый завод компании Huawei, предназначенный для производства процессоров для искусственного интеллекта, должен начать работу уже в конце этого года, а ещё два должны быть запущены в 2026 году. По словам осведомленных о проекте, совокупная мощность этих трех новых заводов может превзойти текущий общий объем производства аналогичных линий ведущего китайского производителя микросхем SMIC.
