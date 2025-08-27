https://1prime.ru/20250827/fyuchersy-861332439.html

Фьючерсы Уолл-стрит растут в ожидании отчета Nvidia

2025-08-27T14:49+0300

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в среду поднимаются перед публикацией финансовой отчетности разработчика графических процессоров Nvidia, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.45 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,03%, до 45 503 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,08%, до 23 610,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,06%, до 6 486,25 пункта. В среду после закрытия торгов в США Nvidia опубликует свою финансовую отчетность за второй квартал текущего 2025-2026 фингода. Компания на данный момент является крупнейшей по капитализации в мире, обходя по этому показателю Microsoft и Apple. "Фондовые рынки будут внимательно следить за предстоящим финотчетом Nvidia, чтобы понять, продолжится ли текущий "бычий тренд" или же он затормозится", - приводит агентство Блумберг мнение старшего рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer). Кроме того, на четверг запланирован выход важной статистики по экономике США. Так, станет известна вторая из трех оценок по ВВП США во втором квартале. Первая оценка, опубликованная в конце июля, показала рост экономики страны на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

