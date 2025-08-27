Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ADNOC заключила соглашение о поставках СПГ в Индию
ДУБАЙ, 27 авг - ПРАЙМ. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) заключила 15-летнее соглашение на поставку 1 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно с индийской государственной компанией Indian Oil Corporation, сообщается в пресс-релизе ADNOC. "ADNOC объявила сегодня о подписании 15-летнего соглашения о купле-продаже с Indian Oil Corporation Ltd (IndianOil), крупнейшей интегрированной и диверсифицированной энергетической компанией Индии, на поставку 1 миллиона тонн в год сжиженного природного газа, произведенного в основном на низкоуглеродном СПГ-проекте в Рувейсе", - отмечается в пресс-релизе. Согласно ADNOC, к 2029 году Indian Oil Corporation станет крупнейшим покупателем СПГ из ОАЭ в общем объеме 2,2 миллиона тонн в год. Ожидается, что крупнейший в ОАЭ СПГ-терминал в Рувейсе вступит в коммерческую эксплуатацию в 2028 году. Производственная мощность терминала составляет 9,6 миллиона тонн в год, из которых 8 миллионов тонн уже включены в долгосрочные контракты на поставку, отмечается в пресс-релизе.
18:52 27.08.2025
 
ADNOC заключила соглашение о поставках СПГ в Индию

ADNOC заключила 15-летнее соглашение о поставке СПГ Индии

ДУБАЙ, 27 авг - ПРАЙМ. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) заключила 15-летнее соглашение на поставку 1 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно с индийской государственной компанией Indian Oil Corporation, сообщается в пресс-релизе ADNOC.
"ADNOC объявила сегодня о подписании 15-летнего соглашения о купле-продаже с Indian Oil Corporation Ltd (IndianOil), крупнейшей интегрированной и диверсифицированной энергетической компанией Индии, на поставку 1 миллиона тонн в год сжиженного природного газа, произведенного в основном на низкоуглеродном СПГ-проекте в Рувейсе", - отмечается в пресс-релизе.
Согласно ADNOC, к 2029 году Indian Oil Corporation станет крупнейшим покупателем СПГ из ОАЭ в общем объеме 2,2 миллиона тонн в год.
Ожидается, что крупнейший в ОАЭ СПГ-терминал в Рувейсе вступит в коммерческую эксплуатацию в 2028 году. Производственная мощность терминала составляет 9,6 миллиона тонн в год, из которых 8 миллионов тонн уже включены в долгосрочные контракты на поставку, отмечается в пресс-релизе.
