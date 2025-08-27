https://1prime.ru/20250827/gaz-861349636.html

Производство СПГ в России снизилось на 4,2 процента за семь месяцев

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-июле снизилось на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 18,7 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата. В июле показатель снизился в месячном выражении на 2,2%, составив 2,2 миллиона тонн. В годовом выражении производство не изменилось. По итогам 2024 года производство СПГ в России выросло на 5,4% - до 34,7 миллиона тонн.

