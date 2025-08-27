Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Производство СПГ в России снизилось на 4,2 процента за семь месяцев - 27.08.2025
Производство СПГ в России снизилось на 4,2 процента за семь месяцев
Производство СПГ в России снизилось на 4,2 процента за семь месяцев - 27.08.2025, ПРАЙМ
Производство СПГ в России снизилось на 4,2 процента за семь месяцев
Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-июле снизилось на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 18,7 миллиона... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T19:23+0300
2025-08-27T19:23+0300
энергетика
газ
росстат
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/26/839262639_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_77d65210406193b7105892f2806ab6e5.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-июле снизилось на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 18,7 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата. В июле показатель снизился в месячном выражении на 2,2%, составив 2,2 миллиона тонн. В годовом выражении производство не изменилось. По итогам 2024 года производство СПГ в России выросло на 5,4% - до 34,7 миллиона тонн.
газ, росстат, россия
Энергетика, Газ, Росстат, РОССИЯ
19:23 27.08.2025
 
Производство СПГ в России снизилось на 4,2 процента за семь месяцев

Росстат: производство СПГ в РФ в январе-июле снизилось до 18,7 миллиона тонн

© РИА Новости . Владимир Песня
Завод по производению сжиженного природного газа "Ямал СПГ"
Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Завод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ". Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-июле снизилось на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 18,7 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата.
В июле показатель снизился в месячном выражении на 2,2%, составив 2,2 миллиона тонн. В годовом выражении производство не изменилось.
По итогам 2024 года производство СПГ в России выросло на 5,4% - до 34,7 миллиона тонн.
ЭнергетикаГазРосстатРОССИЯ
 
 
