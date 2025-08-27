https://1prime.ru/20250827/gaz-861349636.html
Производство СПГ в России снизилось на 4,2 процента за семь месяцев
Производство СПГ в России снизилось на 4,2 процента за семь месяцев - 27.08.2025, ПРАЙМ
Производство СПГ в России снизилось на 4,2 процента за семь месяцев
Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-июле снизилось на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 18,7 миллиона... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T19:23+0300
2025-08-27T19:23+0300
2025-08-27T19:23+0300
энергетика
газ
росстат
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/26/839262639_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_77d65210406193b7105892f2806ab6e5.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-июле снизилось на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 18,7 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата. В июле показатель снизился в месячном выражении на 2,2%, составив 2,2 миллиона тонн. В годовом выражении производство не изменилось. По итогам 2024 года производство СПГ в России выросло на 5,4% - до 34,7 миллиона тонн.
https://1prime.ru/20250826/massovka-861272712.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/26/839262639_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_e15ace916d9bf0c73eb44bccd7ac6206.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, росстат, россия
Энергетика, Газ, Росстат, РОССИЯ
Производство СПГ в России снизилось на 4,2 процента за семь месяцев
Росстат: производство СПГ в РФ в январе-июле снизилось до 18,7 миллиона тонн
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-июле снизилось на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 18,7 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата.
В июле показатель снизился в месячном выражении на 2,2%, составив 2,2 миллиона тонн. В годовом выражении производство не изменилось.
По итогам 2024 года производство СПГ в России выросло на 5,4% - до 34,7 миллиона тонн.
Назван новый генеральный директор компании "Мурманск СПГ"