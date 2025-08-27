https://1prime.ru/20250827/gaz-861351463.html
Газпром обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям летом
Газпром обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям летом - 27.08.2025, ПРАЙМ
Газпром обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям летом
"Газпром" 26 августа обновил достигнутый накануне рекорд летних суточных поставок газа российским потребителям - 717,8 миллиона кубометров газа, сообщила... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T19:52+0300
2025-08-27T19:52+0300
2025-08-27T20:01+0300
энергетика
россия
центральный федеральный округ
газ
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/84253/08/842530833_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_28bdbe9ef995ced79a26801665fce358.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. "Газпром" 26 августа обновил достигнутый накануне рекорд летних суточных поставок газа российским потребителям - 717,8 миллиона кубометров газа, сообщила компания в Telegram-канале.Предыдущий рекорд летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России был установлен 25 августа, тогда было поставлено 707,9 миллиона кубометров газа."Двадцать шестого августа "Газпром" обновил достигнутый накануне абсолютный исторический рекорд летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России. Российским потребителям поставлено 717,8 миллиона кубических метров газа", - говорится в сообщении.Отмечается, что возросшее потребление газа связано с холодной погодой, установившейся на этой неделе в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.
https://1prime.ru/20250826/sotrudnichestvo-861253342.html
центральный федеральный округ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84253/08/842530833_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1e077cd2ebde5a7dc624481fcb10a555.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральный федеральный округ, газ, газпром
Энергетика, РОССИЯ, Центральный федеральный округ, Газ, Газпром
Газпром обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям летом
Летние суточные поставки газа Газпрома потребителям РФ достигли 717,8 млн кубометров