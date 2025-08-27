Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
27.08.2025
Газпром обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям летом
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. "Газпром" 26 августа обновил достигнутый накануне рекорд летних суточных поставок газа российским потребителям - 717,8 миллиона кубометров газа, сообщила компания в Telegram-канале.Предыдущий рекорд летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России был установлен 25 августа, тогда было поставлено 707,9 миллиона кубометров газа."Двадцать шестого августа "Газпром" обновил достигнутый накануне абсолютный исторический рекорд летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России. Российским потребителям поставлено 717,8 миллиона кубических метров газа", - говорится в сообщении.Отмечается, что возросшее потребление газа связано с холодной погодой, установившейся на этой неделе в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.
19:52 27.08.2025 (обновлено: 20:01 27.08.2025)
 
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. "Газпром" 26 августа обновил достигнутый накануне рекорд летних суточных поставок газа российским потребителям - 717,8 миллиона кубометров газа, сообщила компания в Telegram-канале.
Предыдущий рекорд летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России был установлен 25 августа, тогда было поставлено 707,9 миллиона кубометров газа.
"Двадцать шестого августа "Газпром" обновил достигнутый накануне абсолютный исторический рекорд летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России. Российским потребителям поставлено 717,8 миллиона кубических метров газа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возросшее потребление газа связано с холодной погодой, установившейся на этой неделе в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.
