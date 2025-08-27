Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД внесут проект о выходе России из ВТО - 27.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250827/gd-861299841.html
В ГД внесут проект о выходе России из ВТО
В ГД внесут проект о выходе России из ВТО - 27.08.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о выходе России из ВТО
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО)... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T05:21+0300
2025-08-27T05:21+0300
экономика
россия
запад
женева
сергей миронов
владимир зеленский
вто
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861299841.jpg?1756261289
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО) для защиты национальных интересов РФ, проведения протекционистской политики и освобождения от обязательств перед недружественными странами, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором проекта стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду. "В целях защиты национальных интересов Российской Федерации, необходимости проведения протекционистской политики, в качестве ответных мер на санкционное давление и в качестве самозащиты настоящим проектом Федерального закона предлагается денонсировать Протокол о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г., подписанный в городе Женеве 16 декабря 2011 года", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что такое решение позволит России реализовать самостоятельную торговую политику и сформировать новые международные экономические связи. Он напомнил, что Россия вступила в ВТО в 2012 году, и за это время она так и не стала полноправным членом организации. "Надо признать, что от ВТО мы больше потеряли, чем выиграли. Положительный эффект от нее получили нефтегазовые и некоторые экспортоориентированные отрасли, но подавляющее большинство предприятий, подавляющее большинство российских граждан столкнулись с большими трудностями", - считает политик. По словам Миронова, за время нахождения России в ВТО Запад ввел против России около 30 тысяч санкций, причем этот процесс начался еще в 2014-м - всего спустя два года после присоединения ко Всемирной торговой организации. "Сегодня мы имеем замороженные зарубежные активы, во многом заблокирован доступ к международной финансовой системе. Под ударом оказались важнейшие отрасли отечественной экономики, и все это противоречит фундаментальным принципам ВТО, которые направлены на обеспечение стабильных, безопасных, прозрачных и предсказуемых торговых отношений", - считает он. Лидер партии добавил, что страны Запада, экономические и торговые "партнеры" по ВТО без зазрения совести поставляют оружие и предоставляют финансовую помощь режиму Владимира Зеленского, а значит, они являются полноценными участниками военного конфликта против России. "Спрашивается – зачем нам членство в такой международной торговой организации? К чему нам такие экономические "партнеры"? Из ВТО пора выходить, и это откроет большие экономические возможности для нашей страны", - заключил Миронов.
запад
женева
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, запад, женева, сергей миронов, владимир зеленский, вто, госдума
Экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, ЖЕНЕВА, Сергей Миронов, Владимир Зеленский, ВТО, Госдума
05:21 27.08.2025
 
В ГД внесут проект о выходе России из ВТО

Депутаты от СР внесут в Госдуму проект о выходе России из ВТО

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО) для защиты национальных интересов РФ, проведения протекционистской политики и освобождения от обязательств перед недружественными странами, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором проекта стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду.
"В целях защиты национальных интересов Российской Федерации, необходимости проведения протекционистской политики, в качестве ответных мер на санкционное давление и в качестве самозащиты настоящим проектом Федерального закона предлагается денонсировать Протокол о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г., подписанный в городе Женеве 16 декабря 2011 года", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что такое решение позволит России реализовать самостоятельную торговую политику и сформировать новые международные экономические связи. Он напомнил, что Россия вступила в ВТО в 2012 году, и за это время она так и не стала полноправным членом организации.
"Надо признать, что от ВТО мы больше потеряли, чем выиграли. Положительный эффект от нее получили нефтегазовые и некоторые экспортоориентированные отрасли, но подавляющее большинство предприятий, подавляющее большинство российских граждан столкнулись с большими трудностями", - считает политик.
По словам Миронова, за время нахождения России в ВТО Запад ввел против России около 30 тысяч санкций, причем этот процесс начался еще в 2014-м - всего спустя два года после присоединения ко Всемирной торговой организации.
"Сегодня мы имеем замороженные зарубежные активы, во многом заблокирован доступ к международной финансовой системе. Под ударом оказались важнейшие отрасли отечественной экономики, и все это противоречит фундаментальным принципам ВТО, которые направлены на обеспечение стабильных, безопасных, прозрачных и предсказуемых торговых отношений", - считает он.
Лидер партии добавил, что страны Запада, экономические и торговые "партнеры" по ВТО без зазрения совести поставляют оружие и предоставляют финансовую помощь режиму Владимира Зеленского, а значит, они являются полноценными участниками военного конфликта против России.
"Спрашивается – зачем нам членство в такой международной торговой организации? К чему нам такие экономические "партнеры"? Из ВТО пора выходить, и это откроет большие экономические возможности для нашей страны", - заключил Миронов.
 
ЭкономикаРОССИЯЗАПАДЖЕНЕВАСергей МироновВладимир ЗеленскийВТОГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала