В ГД внесут проект о выходе России из ВТО

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО) для защиты национальных интересов РФ, проведения протекционистской политики и освобождения от обязательств перед недружественными странами, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором проекта стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду. "В целях защиты национальных интересов Российской Федерации, необходимости проведения протекционистской политики, в качестве ответных мер на санкционное давление и в качестве самозащиты настоящим проектом Федерального закона предлагается денонсировать Протокол о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г., подписанный в городе Женеве 16 декабря 2011 года", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что такое решение позволит России реализовать самостоятельную торговую политику и сформировать новые международные экономические связи. Он напомнил, что Россия вступила в ВТО в 2012 году, и за это время она так и не стала полноправным членом организации. "Надо признать, что от ВТО мы больше потеряли, чем выиграли. Положительный эффект от нее получили нефтегазовые и некоторые экспортоориентированные отрасли, но подавляющее большинство предприятий, подавляющее большинство российских граждан столкнулись с большими трудностями", - считает политик. По словам Миронова, за время нахождения России в ВТО Запад ввел против России около 30 тысяч санкций, причем этот процесс начался еще в 2014-м - всего спустя два года после присоединения ко Всемирной торговой организации. "Сегодня мы имеем замороженные зарубежные активы, во многом заблокирован доступ к международной финансовой системе. Под ударом оказались важнейшие отрасли отечественной экономики, и все это противоречит фундаментальным принципам ВТО, которые направлены на обеспечение стабильных, безопасных, прозрачных и предсказуемых торговых отношений", - считает он. Лидер партии добавил, что страны Запада, экономические и торговые "партнеры" по ВТО без зазрения совести поставляют оружие и предоставляют финансовую помощь режиму Владимира Зеленского, а значит, они являются полноценными участниками военного конфликта против России. "Спрашивается – зачем нам членство в такой международной торговой организации? К чему нам такие экономические "партнеры"? Из ВТО пора выходить, и это откроет большие экономические возможности для нашей страны", - заключил Миронов.

