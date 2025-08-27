Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс доверия потребителей к экономике Германии опустился хуже прогноза - 27.08.2025
Индекс доверия потребителей к экономике Германии опустился хуже прогноза
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на сентябрь опустился до минус 23,6 пункта с пересмотренного значения августа в минус 21,7 пункта, сообщает исследовательская компания GfK. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения только до минус 22 пунктов с первоначального значения предыдущего месяца в минус 21,5 пункта.
09:09 27.08.2025 (обновлено: 09:10 27.08.2025)
 
Индекс доверия потребителей к экономике Германии опустился хуже прогноза

GfK: индекс доверия потребителей к экономике Германии упал до минус 23,6 пункта

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на сентябрь опустился до минус 23,6 пункта с пересмотренного значения августа в минус 21,7 пункта, сообщает исследовательская компания GfK.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения только до минус 22 пунктов с первоначального значения предыдущего месяца в минус 21,5 пункта.
Флаги Германии и России - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Россия призвала Германию не скрывать правду о "Северных потоках"
ЭкономикаГЕРМАНИЯGfk
 
 
