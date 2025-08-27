https://1prime.ru/20250827/gfk-861307195.html
Индекс доверия потребителей к экономике Германии опустился хуже прогноза
Индекс доверия потребителей к экономике Германии опустился хуже прогноза - 27.08.2025, ПРАЙМ
Индекс доверия потребителей к экономике Германии опустился хуже прогноза
Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на сентябрь опустился до минус 23,6 пункта с пересмотренного значения августа в минус 21,7 пункта, | 27.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на сентябрь опустился до минус 23,6 пункта с пересмотренного значения августа в минус 21,7 пункта, сообщает исследовательская компания GfK. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения только до минус 22 пунктов с первоначального значения предыдущего месяца в минус 21,5 пункта.
