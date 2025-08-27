https://1prime.ru/20250827/gosduma-861298248.html

В Госдуме предупредили о риске распространения поддельных версий приложений

2025-08-27T02:41+0300

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Запуск российскими банками приложений для бесконтактной оплаты через iPhone может спровоцировать распространение мошенниками поддельных версий или фишинговых сайтов под видом официальных источников, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин. "Запуск российскими банками приложений для бесконтактной оплаты через iPhone — важный шаг в развитии отечественных финтех-решений. Но вместе с этим закономерно активизируются мошенники, которые всегда стараются использовать новые технологии в своих схемах. Когда у пользователей появляется интерес к скачиванию нового приложения, возрастает риск того, что злоумышленники будут распространять поддельные версии или фишинговые сайты под видом "официальных источников", - сказал Немкин. По словам депутата, наиболее вероятным сценарием обмана является рассылка поддельных ссылок через мессенджеры и социальные сети, где приложение будет предлагаться "для удобной установки" или "с обходом ограничений App Store". "Еще один способ — создание клонов приложений на неофициальных маркетплейсах, которые внешне полностью копируют интерфейс банковских программ, но на самом деле крадут пароли и данные карт. Кроме того, могут появиться мошеннические "сервисы настройки", где якобы помогают подключить оплату с iPhone, а на деле получают доступ к личным данным и счетам", - отметил он. Парламентарий подчеркнул, что отдельную опасность представляют звонки и обращения от "лжесотрудников банков", где под предлогом помощи в установке приложения или активации новой функции мошенники будут пытаться убедить человека предоставить доступ к телефону через удаленные сервисы. "Для пожилых клиентов такие атаки особенно рискованны, так как они могут довериться "поддержке" и фактически сами открыть преступникам путь к своим финансам", - рассказал Немкин. Он посоветовал пользователям загружать приложения нужно только по официальным ссылкам, размещенным на сайте банка или в проверенных источниках. "Нельзя устанавливать программы из сторонних магазинов или по полученным в личных сообщениях ссылкам. Все обновления также стоит проводить вручную через официальный ресурс, а при любых сомнениях лучше обратиться в отделение банка или на горячую линию", - добавил депутат. По его словам, главным правилом цифровой безопасности является бдительность, если новое приложение или функция действительно доступна, информация о нём всегда будет опубликована банком в официальных каналах: на сайте, в мобильном банке, в отделении. "Любые "обходные пути", "ускоренные установки" и тем более просьбы назвать коды подтверждения должны восприниматься как стоп-сигнал. Только так пользователи смогут безопасно пользоваться новыми технологиями, сохранив при этом свои деньги и личные данные", - заключил Немкин.

