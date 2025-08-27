https://1prime.ru/20250827/gruppy-861297596.html

Сопровождающие приключенческие группы не должны проходить аттестацию

2025-08-27T01:50+0300

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Лица, которые сопровождают приключенческие, детские или экскурсионные группы, выполняя чисто технические или организационные функции, не должны проходить аттестацию, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ), ссылаясь на ответ Минэкономразвития. "РСТ получил ответ Минэкономразвития на просьбу разъяснить, должны ли сопровождающие тургрупп проходить аттестацию наравне с экскурсоводами", - говорится в сообщении организации. Со ссылкой на ответ министерство, РСТ отмечает: "если на туристическом маршруте отсутствуют категорийные препятствия и руководитель группы не осуществляет одновременно сопровождение туристов (экскурсантов), ознакомление туристов (экскурсантов) с объектами показа, а также информирование туристов (экскурсантов) по пути следования по маршруту на основании договора, заключенного в соответствии с законодательством РФ, то в таком случае аттестация не требуется". Разъяснение Минэкономразвития позволит снять градус напряженности, который возник на рынке культурно-познавательного, приключенческого, детского и инклюзивного туризма, полагает глава экспертного совета РСТ Николай Литаренко. "Дело в том, что в формулировках закона, определяющих понятие экскурсовода (гида), оказалось немало спорных моментов. Например, если буквально толковать некоторые нормы закона, можно прийти к выводу, что сопровождение и информирование на любых туристических маршрутах может осуществлять только аттестованный в установленном порядке экскурсовод (гид) или гид-переводчик", - сказал Литаренко, чьи слова приводятся в сообщении. Такая трактовка на практике могла привести к тому, что встречать организованных туристов в аэропорту, на вокзале, сопровождать тургруппы, в том числе в рамках межрегиональных автобусных турмаршрутов, а также в природной среде на некатегорированных маршрутах, могли бы только аттестованные экскурсоводы, указали в РСТ. Это, в свою очередь, могло привести к росту стоимости туристического продукта. В объединении подчеркнули, что разъяснение Минэкономразвития в самые короткие сроки будет доведено до турфирм и региональных властей, так как контрольно-надзорная деятельность по данному вопросу находится на уровне регионов. В РСТ напомнили, что с 1 сентября 2025 года оказание услуг по ознакомлению туристов с объектами показа, а также сопровождению и информированию туристов по турмаршруту без привлечения аттестованного гида или экскурсовода, а также оказание таких услуг неквалифицированным лицом влечет предупреждение или наложение административного штрафа от 7 до 10 тысяч рублей для граждан, от 50 до 100 тысяч рублей – для юрлиц.

