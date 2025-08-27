https://1prime.ru/20250827/ii-861353732.html
WhatsApp представил новую функцию на основе искусственного интеллекта
WhatsApp представил новую функцию на основе искусственного интеллекта - 27.08.2025, ПРАЙМ
WhatsApp представил новую функцию на основе искусственного интеллекта
WhatsApp представил функцию на основе искусственного интеллекта, которая помогает пользователям сформулировать сообщение в зависимости от контекста переписки,... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T21:28+0300
2025-08-27T21:28+0300
2025-08-27T21:28+0300
технологии
сша
рф
whatsapp
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/83863/27/838632733_0:75:2194:1309_1920x0_80_0_0_c387d498dbaa59c53d267ad2e2b8f5a6.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. WhatsApp представил функцию на основе искусственного интеллекта, которая помогает пользователям сформулировать сообщение в зависимости от контекста переписки, следует из релиза в блоге мессенджера. "Иногда вы знаете, что хотите сказать, но вам просто нужно немного помощи с тем, как это сделать. Поэтому сегодня мы представляем вам функцию "Помощь в написании", - говорится в сообщении. Как указывает компания, пользователи могут выбрать из нескольких предложенных ИИ стилей, например, профессионального, юмористического или поддерживающего. Функция работает на основе технологии Private Processing, которая обеспечивает конфиденциальность сообщений. На данный момент она доступна на английском языке в США и ряде других стран. Позже в этом году компания рассчитывает добавить другие языки и страны. WhatsApp принадлежит компании Meta*. С помощью приложения можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.* запрещена в РФ как экстремистская
https://1prime.ru/20250826/sistema-861238556.html
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83863/27/838632733_175:0:2020:1384_1920x0_80_0_0_a14562d91e506c9408548b04252dd13e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сша, рф, whatsapp, общество
Технологии, США, РФ, WhatsApp, Общество
WhatsApp представил новую функцию на основе искусственного интеллекта
WhatsApp представил функцию, помогающую пользователям сформулировать сообщение
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. WhatsApp представил функцию на основе искусственного интеллекта, которая помогает пользователям сформулировать сообщение в зависимости от контекста переписки, следует из релиза в блоге мессенджера.
"Иногда вы знаете, что хотите сказать, но вам просто нужно немного помощи с тем, как это сделать. Поэтому сегодня мы представляем вам функцию "Помощь в написании", - говорится в сообщении.
Как указывает компания, пользователи могут выбрать из нескольких предложенных ИИ стилей, например, профессионального, юмористического или поддерживающего.
Функция работает на основе технологии Private Processing, которая обеспечивает конфиденциальность сообщений. На данный момент она доступна на английском языке в США и ряде других стран. Позже в этом году компания рассчитывает добавить другие языки и страны.
WhatsApp принадлежит компании Meta*. С помощью приложения можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.* запрещена в РФ как экстремистская
В мессенджере Max создали мощную систему защиты от мошенничества