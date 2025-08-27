WhatsApp представил новую функцию на основе искусственного интеллекта

https://1prime.ru/20250827/ii-861353732.html

2025-08-27T21:28+0300

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. WhatsApp представил функцию на основе искусственного интеллекта, которая помогает пользователям сформулировать сообщение в зависимости от контекста переписки, следует из релиза в блоге мессенджера. "Иногда вы знаете, что хотите сказать, но вам просто нужно немного помощи с тем, как это сделать. Поэтому сегодня мы представляем вам функцию "Помощь в написании", - говорится в сообщении. Как указывает компания, пользователи могут выбрать из нескольких предложенных ИИ стилей, например, профессионального, юмористического или поддерживающего. Функция работает на основе технологии Private Processing, которая обеспечивает конфиденциальность сообщений. На данный момент она доступна на английском языке в США и ряде других стран. Позже в этом году компания рассчитывает добавить другие языки и страны. WhatsApp принадлежит компании Meta*. С помощью приложения можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.* запрещена в РФ как экстремистская

