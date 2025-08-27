Недельная инфляция в России с 19 по 25 августа составила 0,02 процента

https://1prime.ru/20250827/inflyatsiya-861348333.html

Недельная инфляция в России за период с 19 по 25 августа составила 0,02%, с начала года цены выросли на 4,18%, свидетельствуют данные Росстата. | 27.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Недельная инфляция в России за период с 19 по 25 августа составила 0,02%, с начала года цены выросли на 4,18%, свидетельствуют данные Росстата. "За период с 19 по 25 августа 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,02%, с начала месяца – 99,83%, с начала года – 104,18%", - говорится в публикации статистического ведомства. На плодоовощную продукцию на отчетной неделе снижение цен продолжилось и составило в среднем 3,2% после дефляции в 3,7% неделей ранее. В частности подешевели: картофель - на 7,6%, морковь - на 6,6%, лук - на 5,8%, свекла - на 5,7%, помидоры - на 5,5%, капуста - на 5%), яблоки - на 3,3%, бананы - на 1%. Выросли цены на огурцы - на 7,6%. Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) рост цен зафиксирован на свинину - на 0,5%, полукопченые и варено-копченые колбасы, мясные и овощные консервы для детского питания - на 0,4%, говядину, молоко (ультрапастеризованное) и гречку - на 0,3%, пшеничный хлеб, рис, пшено, сахар, сметану, маргарин - на 0,2%, рыбу мороженую, сыры, сухие молочные смеси для детского питания, ржаной хлеб и соль - на 0,1%. Цены снизились на макаронные изделия - на 0,4%, вермишель, подсолнечное масло и чай - на 0,3%, сосиски, сардельки, яйца и творог - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали спички - на 1,2%, туалетное мыло - на 0,8%, пеленки для новорожденных - на 0,7%, зубные щетки и туалетная бумага - на 0,3%, хозяйственное мыло и сухие корма для домашних животных - на 0,1%. Снизились цены на прокладки гигиенические - на 0,2%, зубные пасты, стиральные порошки и детские подгузники - на 0,1%. Телевизоры на неделе с 19 по 25 августа подешевели на 0,1%, а смартфоны и электропылесосы подорожали - на 0,3 и 0,1% соответственно. Цены на новые отечественные и иностранные автомобили не изменились. Бензин подорожал на 0,6%, дизельное топливо - на 0,1%. Среди наблюдаемых медикаментов изменились цены: на левомеколь +0,5%, лизобакт, активированный уголь и нимесулид +0,4%, валидол +0,2%. Снизились цены: на трекрезан (-1,0%), ренгалин (-0,4%) и пенталгин (-0,2%). Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, левомеколь подорожал на 0,5%, лизобакт, активированный уголь и нимесулид - на 0,4%, валидол - на 0,2%. Снизились цены на трекрезан - на 1%), ренгалин - на 0,4%, пенталгин - на 0,2%.

