https://1prime.ru/20250827/inflyatsiya-861348980.html
Минэкономразвития рассказало о показателях инфляция на 25 августа
Минэкономразвития рассказало о показателях инфляция на 25 августа - 27.08.2025, ПРАЙМ
Минэкономразвития рассказало о показателях инфляция на 25 августа
Инфляция в России на 25 августа замедлилась до 8,43% в годовом выражении с 8,46% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T19:14+0300
2025-08-27T19:14+0300
2025-08-27T19:14+0300
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860237776_0:0:3155:1776_1920x0_80_0_0_84528c95d61b1b17bf21eef1aee9d13a.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Инфляция в России на 25 августа замедлилась до 8,43% в годовом выражении с 8,46% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как следует из документа, за неделю с 19 по 25 августа цены на продовольственные товары снизились на 0,13%. Снижение цен на плодоовощную продукцию составило 3,2%, на остальные продукты цены выросли на 0,11%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,19%, в секторе наблюдаемых услуг (туристических, регулируемых и бытовых) - на 0,11%.
https://1prime.ru/20250827/inflyatsiya-861348333.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860237776_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_83430fa95274f8c0397eaa7214c6d4c6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Минэкономразвития рассказало о показателях инфляция на 25 августа
Инфляция в РФ на 25 августа замедлилась до 8,43% в годовом выражении
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Инфляция в России на 25 августа замедлилась до 8,43% в годовом выражении с 8,46% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Как следует из документа, за неделю с 19 по 25 августа цены на продовольственные товары снизились на 0,13%. Снижение цен на плодоовощную продукцию составило 3,2%, на остальные продукты цены выросли на 0,11%.
В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,19%, в секторе наблюдаемых услуг (туристических, регулируемых и бытовых) - на 0,11%.
Недельная инфляция в России с 19 по 25 августа составила 0,02 процента