Минэкономразвития рассказало о показателях инфляция на 25 августа

2025-08-27T19:14+0300

экономика

россия

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Инфляция в России на 25 августа замедлилась до 8,43% в годовом выражении с 8,46% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как следует из документа, за неделю с 19 по 25 августа цены на продовольственные товары снизились на 0,13%. Снижение цен на плодоовощную продукцию составило 3,2%, на остальные продукты цены выросли на 0,11%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,19%, в секторе наблюдаемых услуг (туристических, регулируемых и бытовых) - на 0,11%.

