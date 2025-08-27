Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росстат рассказал о росте инвестиций в основной капитал - 27.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250827/investitsii-861347800.html
Росстат рассказал о росте инвестиций в основной капитал
Росстат рассказал о росте инвестиций в основной капитал - 27.08.2025, ПРАЙМ
Росстат рассказал о росте инвестиций в основной капитал
Инвестиции в основной капитал в России во втором квартале выросли на 1,5% в годовом выражении, по итогам первого полугодия - на 4,3%, следует из доклада... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T19:07+0300
2025-08-27T19:07+0300
экономика
россия
финансы
росстат
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860237776_0:0:3155:1776_1920x0_80_0_0_84528c95d61b1b17bf21eef1aee9d13a.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Инвестиции в основной капитал в России во втором квартале выросли на 1,5% в годовом выражении, по итогам первого полугодия - на 4,3%, следует из доклада Росстата. В номинальном выражении объем инвестиций во втором квартале составил почти 9,05 триллиона рублей, по итогам первого полугодия - 16,042 триллиона рублей. Как ранее сообщал Росстат, в первом квартале 2025 года инвестиции в основной капитал выросли на 8,7% в годовом исчислении. В 2024 году показатель вырос на 7,4%.
https://1prime.ru/20250824/razvozhaev--861165561.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860237776_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_83430fa95274f8c0397eaa7214c6d4c6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, росстат, бизнес
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Росстат, Бизнес
19:07 27.08.2025
 
Росстат рассказал о росте инвестиций в основной капитал

Росстат: инвестиции в основной капитал в России во I полугодии выросли на 1,5%

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРубли
Рубли - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Рубли. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Инвестиции в основной капитал в России во втором квартале выросли на 1,5% в годовом выражении, по итогам первого полугодия - на 4,3%, следует из доклада Росстата.
В номинальном выражении объем инвестиций во втором квартале составил почти 9,05 триллиона рублей, по итогам первого полугодия - 16,042 триллиона рублей.
Как ранее сообщал Росстат, в первом квартале 2025 года инвестиции в основной капитал выросли на 8,7% в годовом исчислении.
В 2024 году показатель вырос на 7,4%.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев
Развожаев рассказал об инвестициях в винодельческую отрасль в Севастополе
24 августа, 13:23
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыРосстатБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала