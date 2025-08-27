https://1prime.ru/20250827/investitsii-861347800.html
Росстат рассказал о росте инвестиций в основной капитал
Росстат рассказал о росте инвестиций в основной капитал - 27.08.2025, ПРАЙМ
Росстат рассказал о росте инвестиций в основной капитал
Инвестиции в основной капитал в России во втором квартале выросли на 1,5% в годовом выражении, по итогам первого полугодия - на 4,3%, следует из доклада... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T19:07+0300
2025-08-27T19:07+0300
2025-08-27T19:07+0300
экономика
россия
финансы
росстат
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860237776_0:0:3155:1776_1920x0_80_0_0_84528c95d61b1b17bf21eef1aee9d13a.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Инвестиции в основной капитал в России во втором квартале выросли на 1,5% в годовом выражении, по итогам первого полугодия - на 4,3%, следует из доклада Росстата. В номинальном выражении объем инвестиций во втором квартале составил почти 9,05 триллиона рублей, по итогам первого полугодия - 16,042 триллиона рублей. Как ранее сообщал Росстат, в первом квартале 2025 года инвестиции в основной капитал выросли на 8,7% в годовом исчислении. В 2024 году показатель вырос на 7,4%.
https://1prime.ru/20250824/razvozhaev--861165561.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860237776_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_83430fa95274f8c0397eaa7214c6d4c6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, росстат, бизнес
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Росстат, Бизнес
Росстат рассказал о росте инвестиций в основной капитал
Росстат: инвестиции в основной капитал в России во I полугодии выросли на 1,5%
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Инвестиции в основной капитал в России во втором квартале выросли на 1,5% в годовом выражении, по итогам первого полугодия - на 4,3%, следует из доклада Росстата.
В номинальном выражении объем инвестиций во втором квартале составил почти 9,05 триллиона рублей, по итогам первого полугодия - 16,042 триллиона рублей.
Как ранее сообщал Росстат
, в первом квартале 2025 года инвестиции в основной капитал выросли на 8,7% в годовом исчислении.
В 2024 году показатель вырос на 7,4%.
Развожаев рассказал об инвестициях в винодельческую отрасль в Севастополе