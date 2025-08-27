https://1prime.ru/20250827/investitsii-861347800.html

Росстат рассказал о росте инвестиций в основной капитал

Росстат рассказал о росте инвестиций в основной капитал - 27.08.2025, ПРАЙМ

Росстат рассказал о росте инвестиций в основной капитал

Инвестиции в основной капитал в России во втором квартале выросли на 1,5% в годовом выражении, по итогам первого полугодия - на 4,3%, следует из доклада... | 27.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-27T19:07+0300

2025-08-27T19:07+0300

2025-08-27T19:07+0300

экономика

россия

финансы

росстат

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860237776_0:0:3155:1776_1920x0_80_0_0_84528c95d61b1b17bf21eef1aee9d13a.jpg

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Инвестиции в основной капитал в России во втором квартале выросли на 1,5% в годовом выражении, по итогам первого полугодия - на 4,3%, следует из доклада Росстата. В номинальном выражении объем инвестиций во втором квартале составил почти 9,05 триллиона рублей, по итогам первого полугодия - 16,042 триллиона рублей. Как ранее сообщал Росстат, в первом квартале 2025 года инвестиции в основной капитал выросли на 8,7% в годовом исчислении. В 2024 году показатель вырос на 7,4%.

https://1prime.ru/20250824/razvozhaev--861165561.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, росстат, бизнес